«С огоньком в глазах и на сцене». Благотворительная акция проекта «Наши дети» состоялась в лицее при Университете гражданской защиты МЧС

Ребята на сцене ушли в творческий отрыв. Тот редкий случай, когда смех, веселье, танцы и другие «разговорчики в строю» не пресекаются, а всячески поощряются. Обычно строгие офицеры лишь улыбаются и аплодируют. Особенно близким шуткам, почти из жизни лицея. Вот двое ребят составляют список тех, кому собираются дарить подарки. Напротив имен ставят «птички». Дойдя до начальника курса, печалятся – мол, птичку жалко. Кино Гайдая вдохновило и на музыкальный номер – исполнение партии Милославского из «Иван Васильевич меняет профессию».Среди зрителей в зале, приехавший в рамках ежегодной благотворительной акции «Наши дети». Как и положено гостям, прибыл не с пустыми руками. Подарки от министерства символичны – сладости в упаковках в виде огнетушителей.генерал-майор внутренней службы не скрывает эмоций. –Собеседник также отметил важность лицея как первого звена профессиональной подготовки будущих спасателей.Сам лицей, созданный на месте бывшего пионерского лагеря под Гомелем, не так давно отметил шестнадцатый день рождения. Его материально-технической базе могут завидовать многие вузы. Комфортабельные жилые корпуса со спальными помещениями, учебные аудитории с современным оборудованием, стадион, несколько спортивных залов и собственный бассейн. Сегодня в таких условиях живут и учатся 266 подростков. С каждым набором количество учащихся увеличивается. В следующем году будет достигнута оптимальная численность в 300 воспитанников. По уже сложившейся практике почти все выпускники лицея продолжают образование в высших учебных заведениях. Как правило, большинство из них становятся офицерами МЧС и других силовых структур.