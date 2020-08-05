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  2. С новосельем! Бойцы спецназа въехали в новое общежитие, которое показывали Президенту

С новосельем! Бойцы спецназа въехали в новое общежитие, которое показывали Президенту

Во время посещения бригады спецназа в Минске в июле Александр Лукашенко, кроме прочего, побывал в недавно построенном на территории части общежитии. Тогда Главе государства доложили, что здание планируют ввести в эксплуатацию уже в августе. Вчера в торжественной обстановке бойцы заселились в новые апартаменты. 

В 116 однокомнатных и 26 двухкомнатных квартирах будут проживать преимущественно военнослужащие, которые пока не успели создать семью. Здесь также разместят курсантов четвертого курса факультета внутренних войск Военной академии. 

Приехал поздравить новоселов министр внутренних дел Юрий Караев. Он рассказал бойцам историю из своей жизни о том, как сам, будучи на их месте, оказался в тогда в незнакомом до него городе – Минске, и никто из руководства части не поинтересовался у него, где он, будущий боец, будет жить. "Но были и другие примеры. Зависело от командира, насколько он вовлечен в проблемы своего офицера. Сегодня  мы учим своих командиров тому, чтобы люди, которые к ним приходят на службу, были обеспечены жильем. Ввод в эксплуатацию этого общежития – пример заботы о бойцах не только со стороны командиров, но и государства". 

Одним из новоселов вчера стал и Владимир Деревяшко, который служит в войсковой части 3214 на должности командира второго взвода специального назначения. Именно к нему заглянул вчера министр и командующий внутренними войсками. Раньше 28-летний боец снимал квартиру на проспекте. Квадратные метры делили вместе с напарником, платили по 500 рублей за двоих в месяц. Сумма немалая. Теперь условия гораздо лучше (боец будет жить один в квартире с кухней и санузлом), а стоимость в разы меньше. «Я хотел бы выразить огромную благодарность от лица военнослужащих, которые могут проживать в этом общежитии, за то, что оно появилось. Служить, зная, что у тебя есть свой комфортный угол, еще приятнее», – сказал Деревяшко.  

СПРАВКА СБ. Во внутренних войсках в списках нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят 1,8 тысячи военнослужащих. Вместе с тем с  2015 года с использованием господдержки построено 472 квартиры в различных регионах страны, по государственной инвестиционной программе введены в эксплуатацию 331 квартира и данное общежитие. Напротив общежития планируется также построить многоквартирный жилой дом.

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Фото: Сергей МИЦЕВИЧ
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