С нового года вводятся дополнительные пенсионные гарантии социально уязвимым категориям

–пояснила министр.По ее словам, ряд норм законопроекта направлен на облегчение инвалидам доступа к трудовой пенсии по возрасту:отметила, что принятия этого закона ждут давно. Вопрос обсуждался у Президента, на встречах с коллективами его часто поднимают.