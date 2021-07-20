За весь период распространения коронавирусной инфекции в России зарегистрировали 6 006 536 случаев заражения COVID-19, информирует ТАСС.
За минувшие сутки в стране-соседке коронавирус диагностировали у 23 770 человек (минимум с 6 июля). Вылечились за это время 22 218 пациентов (всего 5 382 213), умерли – 784 (всего 149 922). Условная летальность заболевания увеличилась до уровня 2,5%.
Фото: ТАСС
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С начала пандемии в России выявили более 6 млн случаев COVID-19
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