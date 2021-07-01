В лесах Гродненской области с начала лета потерялись трое пожилых людей. В настоящий момент ведутся поиски одного пенсионера. Такая информация размещена в социальной сети "ВКонтакте" в сообществе УВД Гродненского облисполкома.
Увеличение числа заблудившихся в лесу наблюдается во время сезона сбора грибов. Чаще в лесных массивах теряются пожилые люди.
– С начала лета в лесах на территории области заблудились трое пожилых людей. Два случая произошли совсем недавно. В Щучинском районе продолжаются поиски пенсионера: 84-летний житель деревни Голевцы еще 28 июня ушел за грибами и домой так и не вернулся. А 26 июня в деревне Ляда Мостовского района 79-летняя местная жительница отправилась в лес и заблудилась. Ее родственники обратились за помощью в милицию. На следующий день гражданку нашли. К счастью, с ней все хорошо, – уточняется в сообщении.
До этого случая спасатели занимались поиском пожилого мужчины, который поехал в лес на велосипеде за лозой и заблудился. Все закончилось благополучно.
В УВД Гродненского облисполкома обратили внимание, что перед отправлением в лес важно зарядить мобильный телефон, взять с собой некоторые лекарства и воду. Также необходимо сообщить родственникам и близким о намерении пойти в лес, при это назвав точное место пребывания. В жаркую погоду лучше отказаться от продолжительных прогулок.
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С начала лета трое пожилых людей заблудились в лесах Гродненской области
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