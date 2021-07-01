С начала лета трое пожилых людей заблудились в лесах Гродненской области

Увеличение числа заблудившихся в лесу наблюдается во время сезона сбора грибов. Чаще в лесных массивах теряются пожилые люди.– уточняется в сообщении.До этого случая спасатели занимались поиском пожилого мужчины, который поехал в лес на велосипеде за лозой и заблудился. Все закончилось благополучно.В УВД Гродненского облисполкома обратили внимание, что перед отправлением в лес важно зарядить мобильный телефон, взять с собой некоторые лекарства и воду. Также необходимо сообщить родственникам и близким о намерении пойти в лес, при это назвав точное место пребывания. В жаркую погоду лучше отказаться от продолжительных прогулок.