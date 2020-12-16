С начала года в службу занятости Минска за помощью в трудоустройстве обратилось около 11 тысяч граждан

В органы по труду, занятости и социальной защите населения белорусской столицы за содействием в трудоустройстве в январе –ноябре текущего года обратились 10,9 тысячи граждан, из них 4,2 тысячи зарегистрированы безработными, сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
– В активные программы содействия занятости за 11 месяцев этого года вовлечено 9,2 тысячи человек, из них 3,7 тысячи –безработных граждан, – проинформировали в комитете. – Всего по направлению государственной службы занятости населения трудоустроено 7,4 тысячи человек, из них 2,2 тысячи безработных.
С целью повышения конкурентоспособности граждан на рынке труда на обучение направлено 279 человек. В оплачиваемых общественных работах приняли участие 1497 граждан. Финансовая поддержка в виде субсидии на организацию предпринимательской, ремесленной деятельности предоставлена 125 безработным, организована адаптация к трудовой деятельности 131 инвалида. Оказано содействие 36 безработным в трудоустройстве для приобретения опыта практической работы.
– По состоянию на 1 декабря 2020 года нанимателями в службу занятости было заявлено 17,1 тысячи вакансий, из них 10,4 тысячи – для рабочих, что составляет 61% от общего количества, – проинформировали в комитете.
В спросе на рабочие кадры наиболее востребованы нанимателями представители строительных профессий, водители автомобилей, грузчики, дворники, дорожные рабочие, контролеры-кассиры, кухонные рабочие, повара, подсобные рабочие, продавцы, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, санитары и др.
Среди вакансий для специалистов и служащих наиболее востребованы администратор, библиотекарь, бухгалтер, воспитатель, инженер, в том числе инженер-программист, менеджер, охранник, переводчик, помощник воспитателя, преподаватель (учитель), экономист, электромеханик, медицинские работники, руководители организаций и их структурных подразделений, специалисты в различных сферах.
К началу декабря уровень зарегистрированной безработицы в белорусской столице не превышал 0,1% от численности экономически активного населения. К началу месяца на учете в качестве безработных состояли 815 человек.
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С начала года в службу занятости Минска за помощью в трудоустройстве обратилось около 11 тысяч граждан
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Фото: Сергей ЛОЗЮК