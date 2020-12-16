С начала года в службу занятости Минска за помощью в трудоустройстве обратилось около 11 тысяч граждан

– проинформировали в комитете.С целью повышения конкурентоспособности граждан на рынке труда на обучение направлено 279 человек. В оплачиваемых общественных работах приняли участие 1497 граждан. Финансовая поддержка в виде субсидии на организацию предпринимательской, ремесленной деятельности предоставлена 125 безработным, организована адаптация к трудовой деятельности 131 инвалида. Оказано содействие 36 безработным в трудоустройстве для приобретения опыта практической работы.– проинформировали в комитете.В спросе на рабочие кадры наиболее востребованы нанимателями представители строительных профессий, водители автомобилей, грузчики, дворники, дорожные рабочие, контролеры-кассиры, кухонные рабочие, повара, подсобные рабочие, продавцы, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, санитары и др.Среди вакансий для специалистов и служащих наиболее востребованы администратор, библиотекарь, бухгалтер, воспитатель, инженер, в том числе инженер-программист, менеджер, охранник, переводчик, помощник воспитателя, преподаватель (учитель), экономист, электромеханик, медицинские работники, руководители организаций и их структурных подразделений, специалисты в различных сферах.К началу декабря уровень зарегистрированной безработицы в белорусской столице не превышал 0,1% от численности экономически активного населения. К началу месяца на учете в качестве безработных состояли 815 человек.