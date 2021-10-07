SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.49
EUR: 2.88
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. С начала года в Минске возбуждено около 80 уголовных дел за вождение в нетрезвом виде

С начала года в Минске возбуждено около 80 уголовных дел за вождение в нетрезвом виде

Такую цифру озвучил начальник отдела следственного управления УСК по Минску Дмитрий Радион в эфире телеканала СТВ.

Фото из архива БЕЛТА

– С начала года следственными подразделениями столицы возбуждено около 80 уголовных дел по ст. 317 ч. 2 УК. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель стал выше. В 2020-м возбудили 60 уголовных дел по аналогичной статье, – рассказал он. 

Также было отмечено, что за 8 месяцев текущего года инспекторы ГАИ задержали 12 350 нетрезвых водителей по всей стране. По их вине в ДТП погибли 43 человека, еще 195 получили различные травмы. И такая ситуация наблюдается после того, как ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения ужесточилась. 

Напомним, с 1 марта 2021 года в Беларуси вступил в силу обновленный КоАП. 

– В этом году произошло ужесточение ответственности для нетрезвых водителей. Пересмотрена и градация физического состояния – теперь, если в крови у водителя уровень алкоголя составляет от 0,3 до 0,8 промилле, то ему грозит штраф в размере 100 базовых величин и лишение водительского удостоверения на три года. Если уровень алкоголя в крови более 0,8 промилле, то нарушитель получит штраф в размере 200 базовых величин и лишение права управления транспортом на пять лет, – пояснил начальник отделения ГУ ГАИ МВД Беларуси Станислав Соловей. 

К слову, пьяного водителя, пойманного за рулем повторно в течение года, уже привлекут к уголовной ответственности, а автомобиль, на котором он передвигался, будет конфискован даже в случае, если принадлежит другому лицу. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы