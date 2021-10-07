С начала года в Минске возбуждено около 80 уголовных дел за вождение в нетрезвом виде

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БЕЛТА

– рассказал он.Также было отмечено, что за 8 месяцев текущего года инспекторы ГАИ задержали 12 350 нетрезвых водителей по всей стране. По их вине в ДТП погибли 43 человека, еще 195 получили различные травмы. И такая ситуация наблюдается после того, как ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения ужесточилась.Напомним, с 1 марта 2021 года в Беларуси вступил в силу обновленный КоАП.– пояснилК слову, пьяного водителя, пойманного за рулем повторно в течение года, уже привлекут к уголовной ответственности, а автомобиль, на котором он передвигался, будет конфискован даже в случае, если принадлежит другому лицу.