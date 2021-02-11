Субсидии для организации предпринимательской, ремесленной деятельности в Минске в прошлом году были выделены 141 безработному. Общая сумма помощи составила 381,2 тыс. рублей. С начала 2021 г. такая финансовая поддержка оказана 15 безработным на сумму 43 тыс. рублей, сообщает «Минск-Новости».
Об этом стало известно в ходе прямой линии в контакт-центре Мингорисполкома на тему «Поддержка предпринимательской инициативы безработных граждан».
На вопросы отвечала главный специалист отдела рынка труда управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ирина Герасимович. Жители столицы спрашивали, раз есть основные условия и порядок получения финансовой поддержки, то какие нормативные документы регламентируют этот процесс.
Специалист подчеркнула, что собственное дело безработные чаще всего открывали в сферах строительных, отделочных, электромонтажных и других ремонтных работ, торговли, парикмахерского обслуживания, производственной деятельности. Обращались и к сфере автотранспорта и такси, технического обслуживания и ремонта автомобилей, ремонта бытовых изделий.
В комитете напомнили, что для регистрации в качестве безработного и по вопросу предоставления субсидии необходимо обращаться в управление занятости населения города Минска по адресу: ул. Берестянская, 20. Уточнить информацию можно по тел.: 350-13-64, 353-57-25 или на сайте komtrud.minsk.gov.by.
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С начала года в Минске финансовая поддержка оказана 15 безработным на сумму 43 тыс. рублей
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК