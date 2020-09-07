С начала года уровень преступности в Беларуси снизился на 8,1 процента

– сообщил глава Следственного комитета.Примерно в полтора раза увеличилось количество преступлений в сфере информационных технологий. Следственный комитет эту тенденцию учитывает, располагает всеми возможностями и квалифицированными специалистами для раскрытия подобных преступлений.