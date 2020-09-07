Об этом сообщил журналистам председатель Следственного комитета Иван Носкевич по итогам доклада Президенту.
– Всего нами рассмотрено за это время 92,5 тысячи заявлений и сообщений о преступлениях в стране, возбуждено порядка 59 тысяч уголовных дел. Около 25 тысяч человек за восемь месяцев привлечено к уголовной ответственности, – сообщил глава Следственного комитета.
Примерно в полтора раза увеличилось количество преступлений в сфере информационных технологий. Следственный комитет эту тенденцию учитывает, располагает всеми возможностями и квалифицированными специалистами для раскрытия подобных преступлений.
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С начала года уровень преступности в Беларуси снизился на 8,1 процента
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Фото: Денис МАЛЫШИЦ