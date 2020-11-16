За 10 месяцев текущего года филиалы РУП "Минскэнерго" установили на воздушных линиях 35 кВ и выше более 9 тыс. современных устройств для отпугивания птиц (птицезащиты), что составило 139% от годового плана. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сектор общественных связей предприятия.
Подобные мероприятия проводятся каждый год. Энергетики считают, что установка на опорах высоковольтных линий электропередачи подобных устройств повышают надежность функционирования электрических сетей и сокращают риски для самих птиц, которые иногда гибнут от электротравм.
Для обеспечения защиты пернатых и оборудования энергетики монтируют на траверсах опор высоковольтных линий электропередачи специальные пластиковые устройства. Они не позволяют птицам садиться и гнездиться на опорах. В РУП "Минскэнерго" заметили, что для самих пернатых это абсолютно безопасно.
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С начала года специалисты "Минскэнерго" установили более 9 тыс. устройств птицезащиты
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