С начала года специалисты "Минскэнерго" установили более 9 тыс. устройств птицезащиты

Подобные мероприятия проводятся каждый год. Энергетики считают, что установка на опорах высоковольтных линий электропередачи подобных устройств повышают надежность функционирования электрических сетей и сокращают риски для самих птиц, которые иногда гибнут от электротравм.Для обеспечения защиты пернатых и оборудования энергетики монтируют на траверсах опор высоковольтных линий электропередачи специальные пластиковые устройства. Они не позволяют птицам садиться и гнездиться на опорах. В РУП "Минскэнерго" заметили, что для самих пернатых это абсолютно безопасно.