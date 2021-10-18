С начала года на Брестчине за счет госисточников финансирования оздоровились почти 90 тысяч человек

С января по сентябрь текущего года в Брестской области санаторно-курортное лечение и оздоровление за счет государственных источников финансирования получили почти 90 тысяч жителей региона.

– По итогам 9 месяцев 2021 года санаторно-курортное лечение и оздоровление за счет государственных источников финансирования получили 88 тысяч жителей Брестской области, – проинформировали в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. – На эти цели затрачено 22,4 миллиона рублей государственных средств. За счет средств государственного социального страхования прошли санаторно-курортное лечение 5,5 тысячи работающих граждан и их несовершеннолетних детей.

В центре отметили, что на Брестчине обеспечивается максимальный охват всех желающих получить санаторно-курортное лечение из числа лиц с инвалидностью и участников Великой Отечественной войны, а также других категорий, имеющих внеочередное бесплатное право на получение путевок:

– По состоянию на 1 октября санаторно-курортное лечение получило около 3,3 тысячи неработающих пенсионеров.

Под особым контролем государства население, проживающее и обучающееся на загрязненных радионуклидами территориях республики, а также дети-инвалиды.

– За 9 месяцев 2021 года прошли оздоровление и санаторно-курортное лечение 8797 человек, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, а также 494 ребенка-инвалида, – уточнили в центре.

Специалисты подчеркнули, что в период сложной эпидемиологической ситуации руководителями санаторно-курортных организаций принимаются меры по реализации организационных и санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению заноса и распространения коронавирусной инфекции: