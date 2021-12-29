С мыльными пузырями и бизибордами. БРСМ и Национальная школа красоты поздравили детей с праздником

В преддверии новогодних праздников проходит республиканская благотворительная акция БРСМ и БРПО «Чудеса на Рождество». Активисты поздравляют воспитанников социальных учреждений, многодетные, опекунские и малообеспеченные семьи. Представители БРСМ и Национальной школы красоты посетили Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Ленинского района Минска.





Поздравительную программу для детей подготовили волонтеры отряда «СЛОН» Белорусского государственного университета культуры и искусств. Они показали ребятам театрализованное представление, а после устроили шоу мыльных пузырей. Студентка БГУКИ Валерия Лазаревич участвует в подобных инициативах уже несколько лет. Сегодня она перевоплотилась в Снегурочку:

– Очень важно создавать для детей праздничную атмосферу и новогоднее настроение. Вы видели, с какой радостью они лопали мыльные пузыри? Думаю, ребята получили заряд положительных эмоций.





К поздравлению присоединились первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов и директор Национальной школы красоты Божена Еремич. Они подготовили для воспитанников приятные сюрпризы: привезли наборы для детского развития бизиборды и сладкие подарки. Александр Лукьянов выразил благодарность работникам центра и родителям:

– Это уникальное место, где помогают особенным детям. Мы рады провести предновогодние дни вместе с вами. Несмотря на жизненные трудности, у детей и взрослых всегда должно оставаться место для добра и радости.





Божена Еремич поделилась с воспитанниками соцучрждения и их родителями новостью:

– Весной совместно с БРСМ планируем провести специальный показ мод, в котором примут участие ребята с особенностями физического развития. Мне кажется, это очень важно – дарить детям ощущение добра и волшебства. Иногда этого так не хватает!





Приезд гостей подарил воспитанникам центра позитивные эмоции. Ребята ждали этой встречи с нетерпением, поделилась учитель-дефектолог Анна Фрейток:

– Когда приезжают представители различных организаций, мы ощущаем поддержку. Родители видят, что к их детям хорошо относятся и ни в чем не обделяют. Каждый почувствовал себя героем представления, никто не остался без внимания.





















Фото предоставлены БРСМ