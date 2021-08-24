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  2. С малиной и шоколадом: кулинарный блогер поделилась простым рецептом вкусного мороженого

С малиной и шоколадом: кулинарный блогер поделилась простым рецептом вкусного мороженого

Приготовить вкусное мороженое в домашних условиях достаточно просто. Однако нужно знать некоторые хитрости, чтобы десерт получился идеальным. Основными из них на своем YouTube-канале поделилась кулинарный блогер Юлия Смолиговец.


Сперва нужно взять три желтка, 120 граммов сахара, 120 миллилитров молока и немного ванилина. Одну половину сахара необходимо добавить в молоко, а вторую – в желтки. Первые два ингредиента следует поставить на средний огонь и подождать, пока растворится сахар. После полученную жидкость необходимо влить в размешанные с сахаром желтки. Во время этого важно активно помешивать ее венчиком. Полученную массу следует залить в сотейник, поставить на умеренный огонь и постоянно помешивать силиконовой лопаткой. Готовый крем должен слегка загустеть, но не закипеть.

– Проведите пальцем по лопатке. Если полученная бороздка не сливается, значит, крем готов, – поделилась лайфхаком кулинарный блогер.

Крем необходимо остудить до комнатной температуры. После нужно взбить сливки, которые должны быть очень холодными и жирными. Всего понадобится 500 граммов этого продукта. Сливки следует взбивать миксером на средней скорости до плотности.

– Добавьте к сливкам остывший крем и перемешайте до однородности, – сказала Юлия Смолиговец.

Любителям шоколадного мороженого кулинарный блогер посоветовала добавить в десерт 75 граммов 70-процентного шоколада.

– Шоколад нужно использовать растопленный и немного теплый, чтобы он не сразу свернулся в холодных сливках, – отметила кулинарный блогер.

Также в мороженое можно добавить ягоды, печенье и другие любимые лакомства.

Десерт необходимо выложить в форму и убрать в морозильную камеру на 12 часов минимум.

Фото: скриншот видео
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