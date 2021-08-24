С малиной и шоколадом: кулинарный блогер поделилась простым рецептом вкусного мороженого

Сперва нужно взять три желтка, 120 граммов сахара, 120 миллилитров молока и немного ванилина. Одну половину сахара необходимо добавить в молоко, а вторую – в желтки. Первые два ингредиента следует поставить на средний огонь и подождать, пока растворится сахар. После полученную жидкость необходимо влить в размешанные с сахаром желтки. Во время этого важно активно помешивать ее венчиком. Полученную массу следует залить в сотейник, поставить на умеренный огонь и постоянно помешивать силиконовой лопаткой. Готовый крем должен слегка загустеть, но не закипеть.– поделилась лайфхаком кулинарный блогер.Крем необходимо остудить до комнатной температуры. После нужно взбить сливки, которые должны быть очень холодными и жирными. Всего понадобится 500 граммов этого продукта. Сливки следует взбивать миксером на средней скорости до плотности.– сказала Юлия Смолиговец.Любителям шоколадного мороженого кулинарный блогер посоветовала добавить в десерт 75 граммов 70-процентного шоколада.отметила кулинарный блогер.Также в мороженое можно добавить ягоды, печенье и другие любимые лакомства.Десерт необходимо выложить в форму и убрать в морозильную камеру на 12 часов минимум.Фото: скриншот видео