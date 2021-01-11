С кашей и чаем: стало известно, где в столице появятся крещенские купели

– поделился начальник водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД Дмитрий Храпков.Сейчас на всех спасательных станциях продолжается монтаж купелей с лестницами. Под их размер будет вырезана прорубь, затем конструкция погрузится в воду, чтобы всем желающим было удобно спускаться и окунаться.На всех точках для окунания с 18 января будут оборудованы пункты обогрева с чаем, а также круглосуточное дежурство врачей и милиции. Также будут работать полевая кухня и выездная торговля.