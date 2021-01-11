С кашей и чаем: стало известно, где в столице появятся крещенские купели

Окунуться в крещенскую прорубь можно будет с 18:00 18 января и до 20 января включительно. Об этом сообщается в Telegram-канале «Минск. Официально».
– В преддверии крещенских купаний будет оборудовано три специальных места в районе спасательных станций «Комсомольское озеро» на ул. Прогрессивной, 29а, «Дрозды» на ул. Веснинка, 2а и «Цнянская» в районе ул. Лучайской, 5, – поделился начальник водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД Дмитрий Храпков.
Сейчас на всех спасательных станциях продолжается монтаж купелей с лестницами. Под их размер будет вырезана прорубь, затем конструкция погрузится в воду, чтобы всем желающим было удобно спускаться и окунаться.
На всех точках для окунания с 18 января будут оборудованы пункты обогрева с чаем, а также круглосуточное дежурство врачей и милиции. Также будут работать полевая кухня и выездная торговля.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК