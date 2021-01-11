Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.58
EUR: 3.14
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. С кашей и чаем: стало известно, где в столице появятся крещенские купели

С кашей и чаем: стало известно, где в столице появятся крещенские купели

Окунуться в крещенскую прорубь можно будет с 18:00 18 января и до 20 января включительно. Об этом сообщается в Telegram-канале «Минск. Официально».


– В преддверии крещенских купаний будет оборудовано три специальных места в районе спасательных станций «Комсомольское озеро» на ул. Прогрессивной, 29а, «Дрозды» на ул. Веснинка, 2а и «Цнянская» в районе ул. Лучайской, 5, – поделился начальник водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД Дмитрий Храпков.

Сейчас на всех спасательных станциях продолжается монтаж купелей с лестницами. Под их размер будет вырезана прорубь, затем конструкция погрузится в воду, чтобы всем желающим было удобно спускаться и окунаться. 

На всех точках для окунания с 18 января будут оборудованы пункты обогрева с чаем, а также круглосуточное дежурство врачей и милиции. Также будут работать полевая кухня и выездная торговля.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
Версия для печати
Новости и статьи
Более 660 тыс. человек в мире заразились коронавирусом за сутки
Снег и дождь вызвали наводнения в Сербии
Когда переболевшим коронавирусом с потерей обоняния следует обращаться к врачу: советы отоларинголога
Группа детей подорвалась на мине в Сирии
Внимание, тюбинги. Как уберечь детей от беды?
В США сурово судят участников беспорядков и заводят дела по внутреннему терроризму
Гороскоп на 13 января
После долгих зимних каникул школьники вернулись за парты
Щёкин: США на пути к созданию цифрового концлагеря
В Мадриде из-за последствий снежной бури на неделю перенесли начло занятий в школах
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Голова как штанга
Проведение ЧМ по хоккею в 2021 году в Беларуси, а также все обстоятельства, связанные с турниром: Лукашенко встретился с президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем
Глава администрации Партизанского района Минска — о влиянии пандемии на работу промышленных предприятий, создании комфортной городской среды и строительстве новых объектов
Минское «Динамо» проиграло магнитогорскому «Металлургу» в матче чемпионата КХЛ
Лондонский суд приговорил к пожизненному заключению ливийца, совершившего теракт в центре Рединга
Уже почти неделю дорожные службы страны отвоевывают у снега улицы, проспекты и трассы. Мы посмотрели на процесс изнутри
В БГТУ разработали уникальную технологию переработки полимерсодержащих отходов
В Албании привлекли армию для помощи пострадавшему от наводнения населению
За месяц обратилось более 500 человек: как в Минске работает недавно открывшаяся единая городская служба занятости населения
В Ливане из-за пандемии вводится чрезвычайное положение
Главные правила — любить и уважать друг друга, говорить добрые слова: супруги Андрей и Татьяна Баритоль воспитали 11 приемных детей
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Труды и заботы
Анастасия Решетова дала повод для слухов о возобновлении отношений с Тимати
В Китае после взрыва на шахте 22 человека оказались заблокированы
В Турции вакцинация от коронавируса начнется в конце недели
Отвар из полыни замедлил размножение коронавируса "в пробирке"
Заболеваемость COVID-19 ниже прогноза, некоторые медучреждения переходят к обычному режиму
Дмитрий Рузанов назначен директором РНПЦ медтехнологий
В Могилеве пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ
Медучреждения Брестской области пополнили запас масок, антисептиков и дезинфекторов
Музей истории театральной и музыкальной культуры приглашает на экспозицию о Владимире Мулявине
Марина Ким показала стройную фигуру в купальнике - после родов прошло два месяца
мнение
Светлана КОСАЧ
Американская трагедия
В Болгарии из-за снегопадов и проливных дождей произошли наводнения
От дурной головы, говорят, хоккейная шайба отскакивает с таким звуком – не отличишь от штанги
Работники сферы средств массовой информации и коммуникаций удостоены госнаград
Индийская компания Dr. Reddy's рассказала о результатах второй фазы испытаний вакцины "Спутник V"
Первые дни нового года в Жодино: 10 бракосочетаний, 11 новорожденных
С кашей и чаем: стало известно, где в столице появятся крещенские купели
Кочанова проведет 14 января прямую телефонную линию
Отборы на конкурсы "Славянского базара" пройдут в Минске 22 и 25 января
Названа дата открытия летнего сезона в Турции
Рожденные в Лиде в первую неделю нового года малыши получили благословение епископа Лидского и Сморгонского Порфирия
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Искусство жизни
Соцподдержка, медицина и налоги – какие предложения поступают через сайт Всебелорусского народного собрания
Алексей Вишневский занял четвертое место на восьмом этапе «Дакара»
"Белнефтехим" рекомендует подготовить авто к похолоданию
Авторы
СКАНИРУЙТЕ