С требованием удалить панорамные и 3D-фотографии места в компанию обратилось государственное управление парков Австралии Parks Australia, сообщает ТАСС.
Местные племена аборигенов анангу считают вершину горы Улуру священной – поэтому в октябре 2019 года для всех, кроме них, вход на нее запретили. Однако недавно выяснилось, что карты Google позволяли обходить это требование в виртуальном формате.
Компания согласилась с требованиями Parks Australia и пообещала удалить все фото горы в ближайшие 24 часа.
Фото: pixabay.com
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С карт Google пропадут изображения вершины горы Улуру, которую австралийские аборигены считают священной
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