С какими вопросами пришли на прием к членам Президиума Совета Республики жители Минского района

, – объяснила председатель Совета Республики Наталья Кочанова.Почему начали именно с Минского района? Спикер верхней палаты Парламента замечает: в нем есть свои особенности. Первый – высокая плотность населения. Второй – на его территории живут многие из тех, кто работает в Минске:Проблемная точка наметилась сразу же. Первые четыре вопроса, заданные Наталье Кочановой в Боровлянском сельисполкоме, касались жилищно-коммунального хозяйства. Жители самого агрогородка, например, просят отдать систему местного водоснабжения на баланс районного водоканала. Нынче она находится во владении кооператива индивидуального застройщика, которому многие, увы, не доверяют. Мало того – считают, что существует он только формально. Выводы сделаны неспроста. О них председателю Совета Республики подробно и рассказали.- уточнила Наталья Ивановна.Поручение– для начала провести собрание.Второй человек – и опять-таки претензии к водоснабжению. Жалоба из Королева Стана. Здесь с февраля имеется проблема с чистой питьевой водой. Превышен уровень нитратов, а значит, употреблять ее нельзя. Да, к детскому саду и школе приезжают цистерны. Да, водоканал вопрос пытался решить самостоятельно. Принято решение закупить оборудование для фильтрации, но и здесь возникли загвоздки. На этот раз с реагентами. Их нужно везти из России, а на это нужно время. Председатель Минского райисполкома Владимир Юргевич подтверждает: проблема действительно есть. Разобраться обещают к 1 июля., – вынесла вердикт Наталья Кочанова.Третий вопрос касался подтопления переулка в Боровлянах (проблема, кстати, не может решиться вот уже шесть лет), четвертый – подтекающей кровли… Председатель Совета Республики резюмирует:***Проблемные вопросы жителей Заславля рассматривал сегодня также вице-спикер Совета Республики Анатолий Исаченко. Спектр вопросов, с которыми приходили люди и с которыми, по мнению вице-спикера, нужно работать «на местах», – проблемы, что называется, личного характера.К слову, приходили люди не только с просьбами. Например, Татьяна Горанская, много лет проработавшая старшим научным сотрудником историко-культурного музея-заповедника «Заславль», высказала предложение о создании музея истории города.Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец сегодня провел прием граждан в Мачулищанском поселковом исполкоме, а председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков – в Сеницком сельском исполкоме.На личных приемах граждан членами Президиума Совета Республики теперь будут присутствовать и представители Молодежного парламента. Эту практику в верхней палате объясняют так: для будущего поколения руководителей это колоссальный опыт, молодые люди учатся, как нужно работать с людьми и каким именно образом реагировать на их жалобы и обращения.Тем временем в адрес Совета Республики поступают благодарности от граждан, которым помогли обращения на проводимые сенаторами личные приемы и прямые телефонные линии. Вот в Боровлянах одна из посетительниц не преминула заметить: из Минского райисполкома, куда письма, образно говоря, шли пачками, никогда не было ни одного звонка, преимущественно отписки. Из верхней палаты Парламента после записи на прием связались аж четыре раза. А вот такое письмо Наталье Кочановой прислала Татьяна Карасева из Минска. Публикуем выдержку из него: