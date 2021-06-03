С какими вопросами пришли на прием к членам Президиума Совета Республики жители Минского района

Завтра на очередном заседании Президиума Совета Республики его участники рассмотрят вопросы, касающиеся работы с обращениями граждан, проводимой в Минском районе. Для этого все статистические выкладки имеются, ряд проблем поставлен на особый контроль. Впрочем, лучше чиновников и руководителей различных ведомств о том, что действительно волнует местных жителей, расскажут они сами. Руководство верхней палаты Парламента, а также председатели некоторых профильных комиссий провели в пристоличном регионе единый день приема граждан. Работали в Боровлянах и Заславле, Мачулищах и Сенице. Это мероприятие прошло по инициативе председателя Совета Республики Натальи Кочановой.
– Мы приняли решение разъехаться по району, чтобы владеть более оперативной и абсолютно актуальной информацией. Такую форму работы будем практиковать и по другим районам нашей страны, это только начало, – объяснила председатель Совета Республики Наталья Кочанова.
Почему начали именно с Минского района? Спикер верхней палаты Парламента замечает: в нем есть свои особенности. Первый – высокая плотность населения. Второй – на его территории живут многие из тех, кто работает в Минске:
– Поэтому вопросов здесь достаточно много.
Проблемная точка наметилась сразу же. Первые четыре вопроса, заданные Наталье Кочановой в Боровлянском сельисполкоме, касались жилищно-коммунального хозяйства. Жители самого агрогородка, например, просят отдать систему местного водоснабжения на баланс районного водоканала. Нынче она находится во владении кооператива индивидуального застройщика, которому многие, увы, не доверяют. Мало того – считают, что существует он только формально. Выводы сделаны неспроста. О них председателю Совета Республики подробно и рассказали.
– К функционированию системы вопросов нет? - уточнила Наталья Ивановна.
- Нет. Но мы хотим, чтобы ни посредники, ни коммерсанты не наживались на государственной воде. Решение должен принимать Минский райисполком, а он лоббирует интересы этого КИЗ. Хотя государству выгодно принять действующую сеть, а людям – получить надежную организацию. 100 человек «бодается» уже полтора года…
Поручение председателю Минского райисполкома Владимиру Юргевичу – для начала провести собрание.
– Посмотрим, кто на него придет и что это за КИЗ, который сегодня владеет архиважным объектом. Я могла бы понять, когда на их балансе несколько домов. Но отдать в ведение какого-то кооператива такое количество жилья… Вы понимаете, что такое система водоснабжения? С этим вопросом мы будем разбираться на уровне республики.
Второй человек – и опять-таки претензии к водоснабжению. Жалоба из Королева Стана. Здесь с февраля имеется проблема с чистой питьевой водой. Превышен уровень нитратов, а значит, употреблять ее нельзя. Да, к детскому саду и школе приезжают цистерны. Да, водоканал вопрос пытался решить самостоятельно. Принято решение закупить оборудование для фильтрации, но и здесь возникли загвоздки. На этот раз с реагентами. Их нужно везти из России, а на это нужно время. Председатель Минского райисполкома Владимир Юргевич подтверждает: проблема действительно есть. Разобраться обещают к 1 июля.
– 2 июля вы мне доложите. Мой помощник позвонит заявительнице, и она скажет о том, что у нее все в порядке с водой. Подождем, раз они уже закупили оборудование и все делают? Если не сделают, значит, я приеду и посмотрю. Уж в этом я разбираюсь, – вынесла вердикт Наталья Кочанова.
Третий вопрос касался подтопления переулка в Боровлянах (проблема, кстати, не может решиться вот уже шесть лет), четвертый – подтекающей кровли… Председатель Совета Республики резюмирует:
– Вопросы водоснабжения жизненно важны. Качество питьевой воды для людей первостепенно. И подобные стоящие перед местными органами власти задачи нужно решать оперативно, они должны быть в приоритете. От этого зависит здоровье наших граждан. И по ответам руководителя района я вижу, что работа ведется. А мы возьмем ее на контроль. Завтра мы еще послушаем руководителей организаций, в частности водоканала.
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Проблемные вопросы жителей Заславля рассматривал сегодня также вице-спикер Совета Республики Анатолий Исаченко. Спектр вопросов, с которыми приходили люди и с которыми, по мнению вице-спикера, нужно работать «на местах», – проблемы, что называется, личного характера.
– Которые касаются конкретного человека. Тогда мы даем компетентные ответы либо берем время, если нужно лучше разобраться в ситуации.
К слову, приходили люди не только с просьбами. Например, Татьяна Горанская, много лет проработавшая старшим научным сотрудником историко-культурного музея-заповедника «Заславль», высказала предложение о создании музея истории города.
Тем временем
Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец сегодня провел прием граждан в Мачулищанском поселковом исполкоме, а председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков – в Сеницком сельском исполкоме.
Интересное новшество
На личных приемах граждан членами Президиума Совета Республики теперь будут присутствовать и представители Молодежного парламента. Эту практику в верхней палате объясняют так: для будущего поколения руководителей это колоссальный опыт, молодые люди учатся, как нужно работать с людьми и каким именно образом реагировать на их жалобы и обращения.
Благодарность
Тем временем в адрес Совета Республики поступают благодарности от граждан, которым помогли обращения на проводимые сенаторами личные приемы и прямые телефонные линии. Вот в Боровлянах одна из посетительниц не преминула заметить: из Минского райисполкома, куда письма, образно говоря, шли пачками, никогда не было ни одного звонка, преимущественно отписки. Из верхней палаты Парламента после записи на прием связались аж четыре раза. А вот такое письмо Наталье Кочановой прислала Татьяна Карасева из Минска. Публикуем выдержку из него:
– Уважаемая Наталья Ивановна, хочу выразить Вам огромную благодарность за ту помощь, которая была оказана мне и моей дочери (я обратилась с заявлением 22.03.2021). Также я выражаю благодарность председателю комитета по труду Мингорисполкома Романович Ж.А. и Фонду социальной защиты населения за оказанную материальную помощь для приобретения лекарства для моей дочери. Я всегда была уверена, а теперь в этом убеждена, что моя страна не оставит в беде, а поможет и защитит в трудную минуту.
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С какими вопросами пришли на прием к членам Президиума Совета Республики жители Минского района
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