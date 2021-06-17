Эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова рассказала, с какими продуктами не стоит сочетать черешню. Ее слова передает РИА Новости.
Медик подчеркнула, что норма съеденной ягоды в день даже для здорового человека не очень большая – до 200 граммов. Это если у вас нет гастрита острого типа или сахарного диабета. «Если есть гастрит, но очень хочется съесть несколько ягод, не сочетайте их с кислыми или полукислыми продуктами: малиной, вишней, виноградом, сливой, яблоками и тем более цитрусовыми», – посоветовала диетолог.
Также Татьяна Бочарова порекомендовала не сочетать черешню и бобовые. Например, не есть эту ягоду на десерт, если в качестве первого был гороховый суп. Дело в том, что и черешня, и бобовые по отдельности могут вызвать вздутие живота, усиленное газообразование. Вместе же они повышают вероятность проблем с кишечником.
Кстати, есть черешню сразу после еды, по словам специалиста, не стоит и лучше подождать хотя бы полчаса, чтобы ягода положительно повлияла на пищеварительную систему.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
1420
С какими продуктами опасно сочетать черешню? Отвечает врач
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter