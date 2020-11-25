С какими предложениями пришли граждане на прием к депутату Мингорсовета

Уже первая обратившаяся на личный прием к депутату минчанка озвучила целый ряд предложений по совершенствованию национального законодательства – для включения их в общий свод предложений к 6-му Всебелорусскому народному собранию. Среди них – предложение усилить ответственность за оскорбление Президента, законодательно запретить вывешивание незарегистрированной символики экстремистского характера в окнах домов и сооружений, а также до 21 года повысить возраст, с которого у гражданина наступает избирательное право.– пояснила она.Кроме того, неравнодушная минчанка предложила донести до законодателей предложение о внесении корректировок в президентский Декрет № 28, предусматривающих запрет курения на балконах жилых многоквартирных домов, а также в законодательство по вопросу обязательного трудоустройства лиц, ведущих праздный образ жизни.Представительница Минского государственного автомеханического колледжа озвучила депутату просьбу своего учебного заведения. Здесь обучается более 1300 учащихся, собственного же стадиона у колледжа нет. Зато по соседству расположены теннисные корты, которые колледж готов принять на баланс и преобразовать их в многофункциональную спортивную площадку. Павел Огер принял этот вопрос к сведению и пообещал поднять его перед районной администрацией. Еще одна представительница трудового коллектива – 6-го автобусного парка столицы – просила депутата обратить внимание на жилищное строительство в Минске: в автопарке работают около 1200 человек, из них около 110 стоят в очереди на строительство. А работник МАЗа просил Мингорсовет ускорить реализацию городской программы «Безопасный дом», в частности установку видеодомофонов в жилых домах и видеонаблюдения за прилегающей к ним территории, что повысит безопасность горожан.Были и жалобы минчан на бытовые проблемы. Так, проживающий в Заводском районе столицы 83-летний пенсионер недоволен требованием предприятия «Минские телевизионные информационные сети» перезаключить договор на большее (57 вместо 8) количество телеканалов и усматривает в этом нарушение своих законных прав.Прием по личным вопросам проходил в общественной приемной Заводской районной организации (г. Минска) РОО «Белая Русь». Все предложения, вопросы и жалобы, озвученные гражданами, городским депутатом взяты на заметку.