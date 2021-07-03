Кроме главного праздника страны жители Березино отмечают сегодня и 520-летие основания своего города. Соответствующая атмосфера здесь царит с самого утра. Как и во всех райцентрах, крупных и малых городах Минской области, на протяжении дня в Березино проходили массовые народные гулянья на разных площадках с выставками, торговлей, конкурсами, интерактивами, детскими аттракционами, фотозонами. А вечером облисполком подготовил жителям и гостям города-юбиляра отличный подарок – большой концерт с участием заслуженной артистки Беларуси Жанет, заслуженного коллектива Беларуси «Музыкальная капелла «Сонорус», арт-группа «Беларусы» и многих других полюбившихся белорусских исполнителей, а также гостей из России - группы «Дюна» и Натальи Сенчуковой.
Участников и гостей праздника тепло поздравил председатель облисполкома Александр Турчин. Общаясь с журналистами, глава центрального региона остановился на важности связи поколений и рассказал, почему зрелищные масштабные мероприятия важно проводить и в небольших райцентрах:
- Пока живет память и существует связь поколений, мы независимы, едины и существуем как нация. Сегодня мы это видели на Кургане Славы. Яркий областной праздник в Березино – часть традиций региона. Каждый год мы проводим такое мероприятие в небольших районных центрах. И это оправдано, ведь в столице и больших городах проходит очень много масштабных и зрелищных мероприятий, а жителям таких райцентров их может быть и не хватает. Сегодня мы сделали такой подарок Березино, который празднует свое 520-летие. Пусть концерт, фейерверк и все те позитивные моменты, которыми был наполнен этот день вдохновят и жителей города, этого и соседних районов на новые свершения и победы.
Фото Инны КОРОЛЕНОК
Опубликовано:
694
С двойным праздником жителей и гостей Березино поздравляли Александр Турчин, белорусские артисты и группа «Дюна»
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА: