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  2. С двойным праздником жителей и гостей Березино поздравляли Александр Турчин, белорусские артисты и группа «Дюна»

С двойным праздником жителей и гостей Березино поздравляли Александр Турчин, белорусские артисты и группа «Дюна»

Кроме главного праздника страны жители Березино отмечают сегодня и  520-летие основания своего города. Соответствующая атмосфера здесь царит с самого утра. Как и во всех райцентрах, крупных и малых городах Минской области, на протяжении дня в Березино проходили массовые народные гулянья на разных площадках с выставками, торговлей, конкурсами, интерактивами, детскими аттракционами, фотозонами. А вечером облисполком подготовил жителям и гостям города-юбиляра отличный подарок – большой концерт с участием заслуженной артистки  Беларуси Жанет, заслуженного коллектива  Беларуси «Музыкальная капелла «Сонорус», арт-группа «Беларусы» и многих других полюбившихся белорусских исполнителей, а также гостей из России - группы «Дюна» и Натальи Сенчуковой.


Участников и гостей праздника тепло поздравил председатель облисполкома Александр Турчин. Общаясь с журналистами, глава центрального региона остановился на важности связи поколений и рассказал, почему зрелищные масштабные мероприятия важно проводить и в небольших райцентрах:

- Пока живет память и существует связь поколений, мы независимы, едины и существуем как нация. Сегодня мы это видели на Кургане Славы. Яркий областной праздник в Березино – часть традиций региона. Каждый год мы проводим такое мероприятие в небольших районных центрах. И это оправдано, ведь в столице и больших городах проходит очень много масштабных и зрелищных мероприятий, а жителям таких райцентров их может быть и не хватает. Сегодня мы сделали такой подарок Березино, который празднует свое 520-летие. Пусть концерт, фейерверк и все те позитивные моменты, которыми был наполнен этот день вдохновят и жителей города, этого и соседних районов на новые свершения и победы. 

Фото Инны КОРОЛЕНОК
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