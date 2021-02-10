С чем сочетать леггинсы в образе? Рассказывает стилист

Самые кэжуал-образы от Уитни базируются на сочетании черных кожаных леггинсов с однотонной белой футболкой. Эту комбинацию специалист предлагает сочетать с разными элементами: поверх футболки можно накинуть грубую джинсовую куртку, женственный кардиган, клетчатую рубашку. Обувь в этом случае лучше подбирать комфортную и не слишком вычурную – белые кеды отлично подойдут. В качестве аксессуаров гармонично впишутся в образ черные сумочки и клатчи, кепи под куртку, аккуратные цепочки или солнцезащитные очки.В списке Уитни есть и необычный вариант, более подходящий для зимней погоды. К уже упомянутым леггинсам она добавляет тонкую тунику, а поверх нее – мягкий свитер. На ноги надеваем ботинки или казаки, а на голову – аккуратную шапку. Комфортный образ с леггинсами готов. Утеплиться можно и другими способами. Например, надеть вязаный кардиган, свитер с тренчем или кожаной курткой.Кстати, объемный свитер с облегающими леггинсами – это всегда выигрышный вариант. Можно комбинировать разные цвета, аксессуары и обувь. Подсказка: не бойтесь отдать предпочтение объемным сапогам контрастного с леггинсами, но подходящего под верх цвета. Черный и бежевый, например, будут смотреться замечательно.Сделать образ более элегантным помогут блейзеры, блузы и женственные кардиганы. Не стоит забывать и об обуви. Если вам нужна нарядная комбинация с леггинсами, обратите внимание на ботильоны, босоножки или туфли на высоком каблуке.Фото: скриншоты из видео