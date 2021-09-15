Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.49
EUR: 2.95
Беларусь единая
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. С чем носить теплый сарафан? Три идеи для образа

С чем носить теплый сарафан? Три идеи для образа

Один из вечных хитов в осенне-зимнем гардеробе – сарафан из плотной ткани. Этот предмет одежды бывает разных фасонов, поэтому подойдет как любительницам строгого стиля, так и адептам кежуала. Однако сарафан сам по себе составляет только часть образа. Важную роль в последнем играет и верх, который вы решите сочетать с сарафаном.

Рубашка или блузка

Пожалуй, самый классический вариант. В наиболее строгом виде – черный или синий сарафан прямого кроя плюс белый верх. Если ваша работа подразумевает строгий дресс-код и изменить цвета точно не выйдет, придать образу изюминку помогут детали в оформлении верха. Например, необычные пуговицы или манжеты, аккуратные воланы. А любительницы поэкспериментировать могут попробовать сочетать яркие однотонные сарафаны с разноцветными рубашками или наоборот.

Водолазка или тонкий джемпер

Не менее распространенный вариант, когда дело касается сарафанов. Особенно часто можно заметить сочетание серых или бордовых водолазок с черной основой. С бежевым сарафаном хорошо сочетаются кофейные, терракотовые и черные водолазки. Если вам не нравится одежда с высоким воротом, отдайте предпочтение джемперу.

Объемный свитер

Да-да, его тоже можно носить с сарафаном. Правда, нужно учитывать несколько факторов. Во-первых, сарафан должен быть свободного кроя, чтобы свитер под ним не топорщился. Во-вторых, важно, чтобы ткани в образе не дублировали друг друга: шерсть в обоих элементах может смотреться как перебор. 

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы