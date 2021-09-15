С чем носить теплый сарафан? Три идеи для образа

Рубашка или блузкаПожалуй, самый классический вариант. В наиболее строгом виде – черный или синий сарафан прямого кроя плюс белый верх. Если ваша работа подразумевает строгий дресс-код и изменить цвета точно не выйдет, придать образу изюминку помогут детали в оформлении верха. Например, необычные пуговицы или манжеты, аккуратные воланы. А любительницы поэкспериментировать могут попробовать сочетать яркие однотонные сарафаны с разноцветными рубашками или наоборот.
Водолазка или тонкий джемперНе менее распространенный вариант, когда дело касается сарафанов. Особенно часто можно заметить сочетание серых или бордовых водолазок с черной основой. С бежевым сарафаном хорошо сочетаются кофейные, терракотовые и черные водолазки. Если вам не нравится одежда с высоким воротом, отдайте предпочтение джемперу.
Объемный свитерДа-да, его тоже можно носить с сарафаном. Правда, нужно учитывать несколько факторов. Во-первых, сарафан должен быть свободного кроя, чтобы свитер под ним не топорщился. Во-вторых, важно, чтобы ткани в образе не дублировали друг друга: шерсть в обоих элементах может смотреться как перебор.
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