С чего начать правильное питание? Объясняет нутрициолог

Чем можно заменить обычный хлеб? С чего стоит начинать переход на полезные продукты? Какой нужен период для перехода на полезную пищу? На эти и другие вопросы ответила нутрициолог, коуч по здоровому образу жизни, член Российского союза диетологов, нутрициологов и специалистов пищевой индустрии Ксения Черная на своем YouTube-канале.
Прежде всего эксперт призывает отказаться от рафинированных углеводов. Они вредны тем, что поднимают уровень сахара и инсулина, нарушают микрофлору. При этом она отмечает:
– Я бы не советовала делать это резко. Например, настраивать себя, что с завтрашнего дня вы не употребляете сахар. Здесь важно обозначить цель. Например, если есть проблемы со здоровьем или кожей. Следует понять, что именно неправильное питание привело вас к такому состоянию. Значение имеют уровень осознанности и степень мотивации, – пояснила Ксения Черная.
Нутрициолог призвала отказаться от хлеба. По ее словам, в нем содержится глютен, рафинированные углеводы, дрожжи и сахар. Эксперт порекомендовала заменить его на более полезный хлеб – гречневый, льняной, миндальный, морковный, из киноа, орехов или семян.
– Если вы очень любите, допустим, мороженое, оно может остаться, только в другом виде. Есть хорошая альтернатива. Можно самому сделать кокосовое мороженое: взять кокосовое молоко, банан либо ягоды и заморозить эту массу, – поделилась советом она.
Говоря об отказе от сахара, специалист по правильному питанию рассказала, что этот процесс должен быть постепенным. То есть следует постепенно уменьшать дозу сахара, которую вы любите класть в чай либо кофе.
– Но, конечно, все индивидуально. Кому-то проще резко, а другим будет удобнее со временем, – сказала она и добавила, что есть альтернатива и для любителей шоколада. Ксения Черная пояснила, что можно приготовить полезный шоколад самим либо купить его в магазине. Кексы, по словам эксперта, могут быть на кокосовой муке.
При этом нутрициолог указала, что тяга к сладкому сравнима с наркотической зависимостью. Это подтверждено исследованиями.
– В целом, если отказаться от сладкого и любимой вредной еды, тяжело может быть только первые 2–3 недели, – уверяет нутрициолог.
Специалист добавила, что если основной прием пищи – полноценный, то человек не будет хотеть перекусить чем-то вредным.
Фото: pixabay.com
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С чего начать правильное питание? Объясняет нутрициолог
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