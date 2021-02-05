С бензопилой и лопатой наперевес. Репортаж из ботанического сада, где в субботу откроется выставка ледяных скульптур

трое мужчин пытаются поднять ледяной блок и поставить на пока еще сырую скульптуру. – Переворачивай, плохо стал.– спрашиваю у них.– отвечает хозяин будущего ледяного шедевра Александр Прохоров.Он участвует в выставке с самого ее открытия, с 2012 года. Но учитывая, что фестиваль капризный, как наша погода, были периоды, когда снега не было. Следовательно, фестиваля тоже. Поэтому, посчитав, выяснили, что участвует скульптор в шестой раз.Эскиз вместе с напарником Алексеем Сорокиным, который сегодня опаздывает из-за метели, был придуман за пару дней. Буквально на день напарники сделали каркас будущей скульптуры. Пока моему взору открывается лишь стена из ледяных блоков. Кстати, замечаю, что блоки между собой будто бы склеены.– хитро улыбается Александр.Кстати, рукам скульптора принадлежат памятник Кириллу Туровскому во дворике БГУ, «Городские весы» на площади Свободы в Минске, «Изяслав» в Заславле, «Всеслав Чародей» в Полоцке и другие. Напарник Александра Алексей Сорокин – автор композиции «Ткацкий станок», украшающей стену станции метро «Площадь Франтишка Богушевича». Над скульптурой высотой в шесть метров и шириной в пять Алексей работал вместе с Виктором Копачем.– говорит Александр, видя знакомую машину.Все-таки выбрался из снежных загородных заносов. Не оставит же он соавтора одного бороться с непогодой и поджимающими сроками сдачи скульптуры!Идем дальше. Из ледяных глыб скульпторы Артем Медведев и Сергей Возисов уже вырезали что-то похожее на человеческие тела. Рядом с фигурой лежат инструменты. Бензопилы нужны мастерам для грубой черновой работы – с их помощью избавляются от излишков глыбы. Электропилы помогают справиться с более тонкой работой, но основные детали приходится оттачивать с помощью лобзиков.– хитро улыбается Артем.Отхожу на пару метров от фигуры, чтобы окинуть ее взглядом и словить общий план. Никак не пойму, как здесь выходит влюбленная пара. Потирая руки, с улыбкой на лице подходит Сергей:Рядом с нами оказывается еще один мастер.– спрашивает Сергей у знакомого.– без заминки отвечает тот.Ох уж эти скульпторы с их видением! Пока Артем продолжает шлифовать ледяную глыбу и добиваться нужной формы, Сергей занимается головой девушки. Волосы и форма лица есть. Более мелкие детали вырежут позже.К слову, их скульптура выглядит наиболее близкой к завершению по сравнению с теми, что стоят в ботаническом саду. Чуть дальше по аллее учащиеся художественных колледжей сражаются со снежными глыбами. Их заранее готовят работники сада, прессуя в огромные кубы с размером ребра в 2 метра.– рассказывает Елена Сокуренко, заведующая информационно-просветительским сектором Центрального ботанического сада НАН,Всего будет представлено на выставке-конкурсе 18 работ из льда и снега, над которыми сейчас работают профессиональные мастера и студенты Академии искусств, БНТУ, художественного колледжа имени Глебова и гимназии-колледжа искусств имени Ахремчика. Восемь команд профессионалов и 10 команд учащихся.– говорит Елена Сокуренко.Максим, Георгий и София – студенты второго курса художественного колледжа имени Глебова. Вооружившись лопатами, парни делают куб нужной формы. Рядом стоит миниатюрная фигурка. Так должна будет выглядеть ледяная скульптура на финишной прямой. Попугай – идея Софии. Поэтому командует парадом именно она.– рассказывает девушка.– спрашиваю у парней.– без какой-либо скромности заявляют Максим и Жора.Будущий Владимир Жбанов… Действительно, работы впечатляют. Правда, сейчас, признаются ребята, непогода смешала все карты, одна мысль: быстрее бы домой.– говорит Жора, удаляясь с другом на минут десять в здание, где можно погреться и попить горячего чаю.В среднем на одну фигуру уходит два-три дня в зависимости от сложности работы. Возле некоторых работ стоит глиняная или гипсовая модель будущей скульптуры, а некоторым вполне хватает наброска на бумаге.Кстати, пока именно по этим маленьким моделям можно понять, что получится в итоге. Левее от будущего ледяного попугая – три медведя. Причем задумка такая, что они друг на друге. Чуть дальше – замок, на котором восседает один из молодых скульпторов Артем Третьякович с маленькой лопаткой.– интересуюсь у владельца замка.– говорит тот.Сейчас ребята и профессиональные скульпторы стараются обогнать время и успеть отточить все детали своих шедевров. Некоторые собираются работать до поздней ночи. Все для того, чтобы в субботу мы с вами увидели их мастерство воочию.К слову, фестиваль продлится с 6 по 14 февраля. Торжественное открытие состоится 6 февраля в 15:00. В этот же день подведут итоги конкурса и выберут лучшие скульптуры. Работа, которая завоюет любовь посетителей, выиграет в номинации «Приз зрительских симпатий». В 19:00 запланировано музыкальное пиротехническое шоу.