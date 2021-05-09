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  2. 9 Мая в музее истории Могилева поздравили ветеранов Михаила Титова и Федора Кривоногова

9 Мая в музее истории Могилева поздравили ветеранов Михаила Титова и Федора Кривоногова

Председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев поздравил с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны Михаила Титова и Федора Кривоногова.


Для ветеранов было организовано чаепитие. В такой дружеской обстановке гости поговорили о тяжелом военном прошлом, сегодняшнем дне. Владимир Цумарев поблагодарил ветеранов за тот подвиг, который они совершили ради Великой Победы.

– Ветеранов становится все меньше, в Могилеве их 114. Оттого так ценны их воспоминания. Мы должны беречь их. В преддверии Дня Победы представители горисполкома, администрации районов города, общественных организаций побывали у каждого ветерана, подарили подарки от организаций. Так мы можем сказать «спасибо!», – отметил Владимир Цумарев. 


Федор Кривоногов, общаясь за чашкой чая, вспомнил, как встречал Победу. В свое время он попал в школу летчиков и штурманов авиации дальнего действия ночных экипажей. Позже стал стрелком-радистом. И одним из четверых человек экипажа дальнего бомбардировщика – самолета ИЛ-4. Победу встретил в самолете.

– Мы должны были лететь на Либаву (Литва). Уже начали вылетать, как все стали кричать «Победа!». Этот день не забуду никогда!  – вспоминает Федор Иванович. 


Федору Ивановичу 96 год, но он активный – участвует во встречах со школьниками и молодежью, участвует в посадке деревьев. 

– Этот день невозможно встречать без трепета и слез на глазах! Хочется пожелать всем мирного неба!
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Фото: Татьяна БИЗЮК
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