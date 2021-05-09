9 Мая в музее истории Могилева поздравили ветеранов Михаила Титова и Федора Кривоногова

Для ветеранов было организовано чаепитие. В такой дружеской обстановке гости поговорили о тяжелом военном прошлом, сегодняшнем дне. Владимир Цумарев поблагодарил ветеранов за тот подвиг, который они совершили ради Великой Победы.– отметил Владимир Цумарев.Федор Кривоногов, общаясь за чашкой чая, вспомнил, как встречал Победу. В свое время он попал в школу летчиков и штурманов авиации дальнего действия ночных экипажей. Позже стал стрелком-радистом. И одним из четверых человек экипажа дальнего бомбардировщика – самолета ИЛ-4. Победу встретил в самолете.– вспоминает Федор Иванович.Федору Ивановичу 96 год, но он активный – участвует во встречах со школьниками и молодежью, участвует в посадке деревьев.