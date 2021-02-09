С 21 января Министерство здравоохранения снова разрешило частным медицинским центрам и лабораториям делать платные ПЦР-тесты на COVID-19. С 9 февраля сдать тесты можно в пяти отделениях медицинской компании «Инвитро», сообщает Минск-Новости.
В компании пояснили, ПЦР-тестирование пока доступно в пяти столичных отделениях по адресам: ул. В. Хоружей, 5; пр. Независимости, 40; ул. Г. Ширмы, 7; ул. Могилевская, 14; ул. Есенина, 36.
– Несмотря на то что распространение коронавирусной инфекции снижается, ПЦР-тестирование по-прежнему актуально. Даже в условиях снижающейся заболеваемости COVID-19 есть ситуации, когда важно проверять статус человека по отношению к вирусу, например при выходе на работу, во время поездок по стране и за ее пределы. Пока ПЦР-тестирование будет проводиться по предварительной записи в пяти медицинских офисах нашей сети в определенное время. Спустя некоторое время мы планируем расширить число точек, в которых будет доступно исследование, и запустить его по всей Беларуси. Актуальную информацию представим на нашем сайте, – рассказал директор ИООО «Независимая лаборатория Инвитро» П. Палий.
Исследование выполняется на тест-системах белорусского производителя ООО «Альгимед Техно». В лаборатории отметили, что они имеют высокую чувствительность выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 – 200–500 копий/мл исходного образца.
Услуга доступна физическим лицам по предварительной записи в колл-центре учреждения. При прохождении исследования при себе обязательно нужно иметь паспорт, а перед тестированием пациентам необходимо заполнить анкету. Проводить процедуру рекомендовано натощак или не ранее чем через 1,5 часа после приема пищи. Срок исполнения – два рабочих дня.
Фото: БЕЛТА
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С 9 февраля еще один медцентр Минска запустил ПЦР-тестирование на коронавирус
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