Национальная авиакомпания «Белавиа» открывает новое регулярное направление в грузинский населенный пункт Кутаиси с 4 августа. Такая информация опубликована в Twitter-аккаунте авиаперевозчика.
Самолеты будут летать в грузинский город два раза в неделю – по средам и воскресеньям. Из столицы Беларуси воздушное судно будет отправляться в 9:35, а из Кутаиси – в 14:25.
Пассажиры будут летать на Embraer 175, в котором могут расположиться 76 человек, при этом 12 мест приходится на бизнес-класс, а 64 – на экономкласс. Если рейс будет пользоваться популярностью, авиаперевозчик пустит более вместительные воздушные судна. Пассажиры будут лететь примерно три часа.
Фото: БЕЛТА
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С 4 августа «Белавиа» открывает регулярные рейсы в Кутаиси
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