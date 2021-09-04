С 3 по 6 сентября Гродненская городская организация БРСМ к 19-летию подготовила серию мероприятий

В рамках реализации проекта «Молодежный билет – твоя социальная поддержка!» 6 сентября в Гродно пройдут мероприятия вручения молодежных билетов БРСМ.





— В эти праздничные дни молодых людей мы приглашаем стать частью большой команды городской организации союза молодежи, а нас сегодня более шестнадцати тысяч молодых людей, которые активно принимают участие в различных культурно-массовых мероприятиях, благотворительных акциях и проектах, – рассказала второй секретарь Гродненского городского комитета ОО «БРСМ» Анна Киселевская. — Им есть о чем рассказать, и чем гордится, уверены, что интерне-конкурс «19 лет УСПЕХА», станет тому подтверждением. Никто не останется без полезной промо-продукции и сувениров от БРСМ.

В первичных организациях БРСМ высших учебных заведений будут работать интерактивные локации «19 лет ВМЕСТЕ», развернуться масштабные выставки достижений «19 нам уже», акции «Оригинальная открытка» и «Давай познакомимся» дадут возможность всем желающим написать теплые слова поздравления в адрес союза молодежи, познакомиться с направлениями деятельности организации. Живая музыка, яркие фотозоны, конкурсы, сладкие подарки и флешмобы – все это станет неотъемлемую частью праздника.

Азарт, дух соперничества, радость и возгласы победы - все эти эмоции ждут лучших бойцов студенческих отрядов во время соревнований по картингу «Разгон на 19» и турнира по боулингу.

Диалоговая площадка - повод поговорить на равных и о разном. Отрытые диалоги стали побившейся формой общения молодежи с представителями разных поколений и профессий. Именно такие встречи пройдут в первичных организациях БРСМ, где главной темой будет обозначена тема единства молодежи.

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