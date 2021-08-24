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  2. С 25 августа водители в Беларуси будут обязаны включать ближний свет фар

С 25 августа водители в Беларуси будут обязаны включать ближний свет фар

Специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!» будет проходить в стране с 25 августа по 5 сентября.


В Telegram-канале ГАИ Минска сообщили, что профилактическая акция проводится с целью привлечь внимание к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма и повысить уровень ответственности автолюбителей. 

В рамках мероприятия водители должны включать ближний свет фар или ходовые огни в дневное время. Акция традиционно проводится накануне начала учебного года. 

Запланирован ряд тематических акций, встреч и конкурсов. Ребятам напомнят основные правила безопасного поведения, соблюдение которых позволит избежать травм на дороге. Милиционеры проведут рейды по пресечению нарушений ПДД. Инспекторы ГАИ проверят соблюдение правил проезда пешеходных переходов, скоростных режимов, а также обратят внимание на безопасность перевозки маленьких пассажиров. 

Фото из архива БЕЛТА
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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