С 25 августа водители в Беларуси будут обязаны включать ближний свет фар

Специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!» будет проходить в стране с 25 августа по 5 сентября.
В Telegram-канале ГАИ Минска сообщили, что профилактическая акция проводится с целью привлечь внимание к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма и повысить уровень ответственности автолюбителей.
В рамках мероприятия водители должны включать ближний свет фар или ходовые огни в дневное время. Акция традиционно проводится накануне начала учебного года.
Запланирован ряд тематических акций, встреч и конкурсов. Ребятам напомнят основные правила безопасного поведения, соблюдение которых позволит избежать травм на дороге. Милиционеры проведут рейды по пресечению нарушений ПДД. Инспекторы ГАИ проверят соблюдение правил проезда пешеходных переходов, скоростных режимов, а также обратят внимание на безопасность перевозки маленьких пассажиров.
Фото из архива БЕЛТА