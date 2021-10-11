С 21 октября прекратит работу генконсульство Беларуси в Нью-Йорке

Генеральное консульство Беларуси в Нью-Йорке прекратит свою работу 21 октября нынешнего года по требованию американской стороны. Об этом сообщают на сайте диппредставительства.
"Граждане Беларуси, проживающие на территории консульского округа генерального консульства (включая Канаду), после закрытия генконсульства смогут обращаться за совершением консульских действий в посольство Беларуси в США", – уточняется в сообщении.
Кроме того, отмечается, что граждане Беларуси, которые ранее были записаны на личный прием в генеральное консульство до 15 октября включительно, смогут подать документы для выполнения консульских действий. После 15 октября доступ в офис генерального консульства будет невозможен.
Прием и обработка документов, направленных по почте, прекращаются с 8 октября. Документы, которые поступили после 8 октября, будут переданы в посольство Беларуси в США не ранее 1 ноября. После 8 октября будут недоступны и консультации по телефону.
Фото: РИА Новости