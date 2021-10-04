С 2022 года Минобразования установит дополнительную надбавку для классных руководителей

Об этом рассказал министр образования Беларуси Игорь Карпенко в эфире программы "В людях" на СТВ.
Глава ведомства отметил, что сейчас изменились подходы к оплате труда преподавателей.
– Упор сделан на стимулирование творчества, инновационных подходов в образовании. Рассматриваем вопрос, который был поддержан Главой государства на Республиканском педсовете. С нового календарного года мы установим еще одну единую надбавку для классных руководителей, на которых ложится очень большая нагрузка, – рассказал министр образования.
Он добавил, что в Правительстве выработаны системные подходы для роста заработной платы в зависимости от роста средней зарплаты в экономике. Карпенко пояснил: сегодня средняя зарплата педагогических работников составляет чуть более тысячи рублей, а у учителей – 1147 рублей. В перспективе к 2025 году, как сказал министр, планируется выйти на среднюю заработную плату учителей от средней зарплаты в экономике к показателю 106%.
– В нашем социально ориентированном государстве общее среднее образование предоставляется бесплатно, поэтому мы зависим от того, как сработает реальный сектор экономики, – сказал Игорь Карпенко.