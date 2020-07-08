С 2021 года сделки с недвижимостью можно будет удостоверить у любого нотариуса

Об этом порталу sb.by сообщила председатель Белорусской нотариальной палаты Наталья Борисенко. Дело в том, что 29 июня в стране был принят Закон № 33-З «Об изменении законов по вопросам нотариальной деятельности». Они касаются важных аспектов организации нотариальной деятельности, компетенции нотариусов, уполномоченных должностных лиц местных исполкомов. Председатель БНП прокомментировала, насколько для людей станет доступнее правовая помощь.



Одна из новелл закона касается общедоступности сведений о доверенностях. Раньше на официальном сайте Белорусской нотариальной палаты была лишь информация об отмененных документах. Со вступлением в силу изменений помимо сведений о факте отмены доверенностей появятся данные и об их удостоверении.

– Исключаются и нормы об удостоверении договоров отчуждения недвижимости супругам нотариусом того округа, в пределах которого расположено жилье. Таким образом, за совершением этих действий можно будет обратиться к любому нотариусу. Понятно, что это более удобно для людей, которые в силу разных причин не могут выезжать на далекие расстояния, – отметила Наталья Владимировна.

Уточняются компетенция и виды нотариальных действий, совершаемых в сельсоветах. Наталья Борисенко отметила:

– Хотим, чтобы даже в самой отдаленной деревне люди получали высококвалифицированную юридическую помощь. Поэтому из компетенции должностных лиц сельисполкомов уходит право удостоверения завещаний. Со следующего года все, что связано с выдачей доверенности на распоряжение имуществом, будет делать только нотариус. Сейчас очень важно обеспечить доступность такой помощи. Наша работа будет носить в том числе выездной характер: людям не обязательно ездить к нотариусу в тот же райцентр, юристы по определенному графику при наличии заявок сами будут приезжать в нужный населенный пункт. Почему назрело такое решение? Дело в том, что завещания сегодня могут удостоверять представители местной власти. Эти сведения не всегда попадают в Единую электронную систему учета нотариальных действий и наследственных дел. К примеру, человек пять лет назад составил завещание у нотариуса, а год назад передумал, переписал его в сельсовете, а потом неожиданно ушел из жизни. О новом завещании, которое отменяет предыдущее, юрист может и не знать – его нет в общей системе. В итоге не учитывается последнее волеизъявление завещателя. Этого хотим избежать.

Также закон дополняется новыми видами нотариальных действий, в числе которых удостоверение отмены дарения, заявлений участников общества с ограниченной ответственностью о выходе из него, выдача распоряжений о возмещении расходов, вызванных смертью наследодателя, охраной наследства и управлением им, а также расходов на похороны наследодателя, свидетельствование электронной копии документа на бумажном носителе и другие.

Указанные изменения вступают в силу через шесть месяцев после официального опубликования закона.