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  2. С 20 сентября начнут включать отопление в объектах соцсферы Могилева

С 20 сентября начнут включать отопление в объектах соцсферы Могилева

В объектах социальной сферы Могилева подавать отопление будут с 20 сентября. Это следует из распоряжения, которое подписано сегодня.


Подавать тепло некоторым группам потребителей будут в связи с погодными условиями. Включать отопление сначала планируют в учреждениях дошкольного и общего среднего образования, медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, музеях, государственных архивах, библиотеках, а также организациях, которые оказывают социальные услуги на территории региона.

"При среднесуточной температуре наружного воздуха выше плюс 10 градусов работа указанных систем отопления будет обеспечена в режиме протапливания. В случае стабильного повышения среднесуточной температуры наружного воздуха подача тепла будет прекращена", – уточняется в тексте сообщения, размещенного на сайте Могилевского горисполкома.

Фото: pixabay.com
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