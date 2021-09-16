С 20 сентября изменится расписание поездов в Гомельском регионе, в том числе Гомель – Минск

С 20 по 24 сентября из-за проведения плановых работ на участке Калинковичи – Жердь будут внесены изменения в расписание движения некоторых поездов. Об этом сообщает пресс-центр Белорусской железной дороги.
Так, расписание движения для ряда поездов в период с 20 по 23 сентября изменено для составов № 605 Полоцк – Брест отправлением из Полоцка, № 606 Брест – Полоцк отправлением из Бреста и № 622/621 Минск – Гомель отправлением из Минска.
Изменения ожидаются и в расписании и маршруте движения у поездов № 631/632 Гомель – Гродно отправлением из Гомеля (20–24 сентября) и № 632/631 Гродно – Гомель отправлением из Гродно (19–23 сентября). Эти поезда проследуют в указанные дни через станцию Буда-Кошелевская вместо станции Калинковичи.
Отмечается, что временно отменено движение поезда № 621/622 Гомель – Калинковичи – Минск отправлением из Гомеля (20–23 сентября) и беспересадочных вагонов № 31, 32 Гомель – Полоцк – Гомель отправлением из Гомеля (20–24 сентября) и отправлением из Полоцка (19–23 сентября).
Для удобства пассажиров в период с 21 по 24 сентября БЖД назначит ночной поезд № 691 Гомель – Минск отправлением из Гомеля в 0:15 и прибытием в Минск в 5:48.
В пресс-центре уточнили, что с 20 по 24 сентября отменят и курсирование отдельных поездов региональных линий экономкласса. Более подробно с этой информацией можно ознакомиться на станциях и остановочных пунктах.
БЖД приносит извинения за причиненные неудобства и просит пассажиров учитывать данную информацию во время планирования своих поездок.
Фото: архив БЕЛТА