С 18 февраля художественным руководителем оперы Большого театра Беларуси назначена Маргарита Изворска-Елизарьева

Об этом сообщила пресс-служба Большого театра Беларуси.
Окончила две консерватории – Болгарскую и Ленинградскую. Заслуженный деятель искусств Беларуси, кандидат философских и доктор педагогических наук, гранд-доктор философии по версии AEI (Бельгия) и WIDU (Швейцария), профессор, автор нескольких монографий, в том числе монографии о космологической мифологеме моцартовской «Волшебной флейты».
И это всё о ней, Маргарите Николовне Изворска-Елизарьевой!
Но главное – она большой и серьезный оперный режиссёр, поставивший за свою жизнь свыше 30 оперных спектаклей и свыше 400 отрывков из оперной мировой классики, которые используются как учебный материал на кафедре оперной подготовки и хореографии Белорусской академии музыки, где она работает с 1976 года. Ведь она еще и выдающийся оперный педагог, воспитавший множество оперных солистов и нескольких ярких режиссёров.
– Она моя первая преподавательница оперной подготовки! – рассказывает заслуженная артистка республики Беларусь Елена Шведова. – Я у нее пела свой первый спектакль на сцене консерватории. Это был «Брачный вексель» Россини. Я считаю ее своей ученицей! А потом уже на сцене Большого был «Севильский цирюльник», «Волшебная флейта»… С радостью и гордостью вспоминаю об этой работе. Она великолепный режиссёр и руководитель, и я очень рада ее назначению!
В Большом театре Маргарита Николовна с 1974 года. Приехала в Минск вместе со своим мужем, выдающимся балетмейстером Валентином Елизарьевым, и они вместе росли, создавая каждый свои лучшие спектакли. У Маргариты Николовны это «Дон Карлос», «Севильский цирюльник», «Волшебная флейта», «Тоска», «Леди Макбет Мценского уезда».
Все они в своё время знаменовали собой прорыв, причем не только в масштабах страны. Ни один из них сейчас не идёт. «Севильский цирюльник», «Волшебная флейта», «Тоска» переставлены другими режиссёрами, но артисты зачастую продолжают тосковать по спектаклям Изворской.
– Тоска – это первый спектакль, в который я вводилась, придя в театр, – вспоминает народная артистка Беларуси Нина Шарубина – Режиссёр-постановщик Маргарита Николовна Изворска-Елизарьева. Прекрасный был спектакль – очень мобильный, лаконичный, насыщенный.
– У Маргариты Изворской я пела в «Дон Карлосе». Потом «Севильский цирюльник» был ее же – прекрасный, бомбоньерка такая! Я очень любила эти спектакли! – с явным удовольствием в голосе рассказывает мировая оперная звезда Мария Гулегина.
В 2002-2009 году Маргарита Николовна Изворска-Елизарьева была художественным руководителем Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, но затем вместе с Валентином Николаевичем Елизарьевым надолго покинула Большой театр. Теперь она возвращается, и я уверена, что для театра это огромное благо.
Фото Белорусской государственной академии музыки
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С 18 февраля художественным руководителем оперы Большого театра Беларуси назначена Маргарита Изворска-Елизарьева
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