Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.59
EUR: 3.13
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. С 18 февраля художественным руководителем оперы Большого театра Беларуси назначена Маргарита Изворска-Елизарьева

С 18 февраля художественным руководителем оперы Большого театра Беларуси назначена Маргарита Изворска-Елизарьева

Об этом сообщила пресс-служба Большого театра Беларуси.


Окончила две консерватории – Болгарскую и Ленинградскую. Заслуженный деятель искусств Беларуси, кандидат философских и доктор педагогических наук, гранд-доктор философии по версии AEI (Бельгия) и WIDU (Швейцария), профессор, автор нескольких монографий, в том числе монографии о космологической мифологеме моцартовской «Волшебной флейты».

И это всё о ней, Маргарите Николовне Изворска-Елизарьевой!

Но главное – она большой и серьезный оперный режиссёр, поставивший за свою жизнь свыше 30 оперных спектаклей и свыше 400 отрывков из оперной мировой классики, которые используются как учебный материал на кафедре оперной подготовки и хореографии Белорусской академии музыки, где она работает с 1976 года. Ведь она еще и выдающийся оперный педагог, воспитавший множество оперных солистов и нескольких ярких режиссёров.

– Она моя первая преподавательница оперной подготовки! – рассказывает заслуженная артистка республики Беларусь Елена Шведова.  – Я у нее пела свой первый спектакль на сцене консерватории. Это был «Брачный вексель» Россини. Я считаю ее своей ученицей! А потом уже на сцене Большого был «Севильский цирюльник», «Волшебная флейта»…  С радостью и гордостью вспоминаю об этой работе. Она великолепный режиссёр и руководитель, и я очень рада ее назначению!

В Большом театре Маргарита Николовна с 1974 года. Приехала в Минск вместе со своим мужем, выдающимся балетмейстером Валентином Елизарьевым, и они вместе росли, создавая каждый свои лучшие спектакли. У Маргариты Николовны это «Дон Карлос», «Севильский цирюльник», «Волшебная флейта», «Тоска», «Леди Макбет Мценского уезда».  

Все они в своё время знаменовали собой прорыв, причем не только в масштабах страны. Ни один из них сейчас не идёт.  «Севильский цирюльник», «Волшебная флейта», «Тоска» переставлены другими режиссёрами, но артисты зачастую продолжают тосковать по спектаклям Изворской.

– Тоска – это первый спектакль, в который я вводилась, придя в театр, – вспоминает народная артистка Беларуси Нина Шарубина  Режиссёр-постановщик Маргарита Николовна Изворска-Елизарьева. Прекрасный был спектакль – очень мобильный, лаконичный, насыщенный.

–  У Маргариты Изворской я пела в «Дон Карлосе». Потом «Севильский цирюльник» был ее же – прекрасный, бомбоньерка такая! Я очень любила эти спектакли! – с явным удовольствием в голосе рассказывает мировая оперная звезда Мария Гулегина.

В 2002-2009 году Маргарита Николовна Изворска-Елизарьева была художественным руководителем Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, но затем вместе с Валентином Николаевичем Елизарьевым надолго покинула Большой театр. Теперь она возвращается, и я уверена, что для театра это огромное благо.

Фото Белорусской государственной академии музыки
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Директор Национального художественного музея Владимир Прокопцов представил на Минской книжной выставке-ярмарке альбом, посвященный Витольду Бялыницкому-Бируле
В Беларуси будет внедрена единая автоматизированная госсистема учета древесины и сделок с ней
Коммерческие организации получили дополнительную возможность списания курсовых разниц
Средняя зарплата по Минлесхозу в 2020 году составила без малого 1,2 тысячи рублей
Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу в феврале – мае
В Национальном аэропорту Минск новый подход к выполнению ПЦР-теста на COVID-19 – сдать его смогут только пассажиры рейсов
Премьера новой программы «Остров желаний» пройдет в Белгосцирке 20 февраля
Конкурс "Дети – цветки жизни!". Голосование
Головченко: интерес людей к книге возвращается
"Увеличение эффективности лесопользования и глубины переработки древесины" – Субботин назвал основные приоритеты работы лесной отрасли
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Методы эффективного управления
Задержаны студенты, устроившие дебош в парикмахерской
Узнай фильм с Джоном Траволтой по кадру. Очень легкий тест
С 18 февраля художественным руководителем оперы Большого театра Беларуси назначена Маргарита Изворска-Елизарьева
Старовойтова: главное сегодня – научить молодежь думать
Мотульский: никакое сообщение в соцсети или телеграм-канале не сравнится с томиком книги
Стала известна возможная причина смерти Андрея Мягкова
В Бресте маршрутка столкнулась с рейсовым автобусом
В Чечерске милиция поощрила старшеклассницу, которая помогла задержать нарушителя
Книга о Грековой и Малинине издана в Беларуси – и появится в России
Крупнейший производитель сельхозпродукции из Сингапура: торги на БУТБ дают белорусской молочке шанс потеснить конкурентов из Евросоюза
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Стареть больно
Как грамотно презентовать свою разработку? Для молодых изобретателей Минска провели тренинг
С фактами не поспоришь. В суде по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка озвучили новые интересные детали
В Союзном государстве может появиться сборник футуристических рассказов и романов
Зампред Брестского облисполкома Геннадий Борисюк обсудил итоги VI Всебелорусского народного собрания со студентами БрГУ им А. С. Пушкина
"Гомельтранснефть Дружба" приступила к подключению насосной станции № 4 ЛПДС "Мозырь"
Книгу о Грековой и Малинине обсуждают в Национальной библиотеке
Джокович победил Карацева в полуфинале Открытого чемпионата Австралии
«Так, как он, никто больше не работал»: в Большом театре Беларуси состоялся юбилейный спектакль в честь 100-летия народного артиста СССР дирижера Ярослава Вощака
Состоялась презентация книги «Храм-памятник земли белорусской»
«Приятные знакомства и масса впечатлений». Участники ВНС поделились эмоциями с подписчиками в Instagram
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Флаг отмороженных
В Лельчицах пожарный извещатель спас хозяйку в загоревшемся доме, но ее сын погиб
МИД: выпады со стороны западных диппредставительств – это попытка вмешательства во внутренние дела
Начал снимать TikTok на политические темы, потому что не смог молчать. Денис Шеканов из Мозыря о совести, хейте и Всебелорусском народном собрании
Швейцария готовится постепенно снимать карантинные ограничения
Вольфович: вопросы национальной безопасности в Беларуси стоят во главе угла
Рачков: в ходе мониторинга цен на лекарства сенаторы изучают ситуацию на предприятиях-изготовителях
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью актера Андрея Мягкова
Рыженков: культура – один из стержней развития страны, национальной идентичности и патриотизма
"С нетерпением ждали этого праздника, чтобы показать, на что способны издательства нашей страны" – Рыженков на открытии книжной выставки-ярмарки
Белгосцирк приглашает на новую программу: будут даже дрессированные пони!
мнение
Владимир ВОЛЧКОВ
Сдать тест на гуманизм
Чергинец: писатели должны своим талантом служить объединению людей
Елизавета Боярская: Мягков был очень добр и по-отечески нежен
Бейсенбаев: духовные отношения между государствами играют важную роль в сотрудничестве
Авторы
СКАНИРУЙТЕ