С 17 июля белорусы смогут отправиться в Калининградскую область на поезде

С 17 июля граждане Беларуси смогут путешествовать на железнодорожном транспорте в Калининградскую область, но есть нюансы. Об этом информирует пресс-центр БЖД.
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В соответствии с постановлением Совмина от 14 июля 2021 года № 401 сняты ограничения по пересечению госграницы Беларуси для тех, кто направляется в Калининградскую область ж/д транспортом без пересадок в пути следования, но только граждан Беларуси, России и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории Беларуси. Также для следующих с территории Калининградской области без пересадок в пути следования граждан РФ, Беларуси и иностранцев, у которых есть разрешение на постоянное или временное проживание на территории нашей страны.
БЖД напоминает пассажирам: в соответствии с актуальными правилами для путешествия в Калининградскую область из РБ (по территории Литвы) белорусам нужна шенгенская виза.
В настоящее время между Калининградской областью и Беларусью курсируют поезда № 30/29 Калининград – Москва, № 80/79 Калининград – Санкт-Петербург и № 360/359 Калининград – Адлер. На них могут путешествовать только белорусы и россияне.
При нахождении на железнодорожных вокзалах и в поездах необходимо носить защитные маски, соблюдать гигиену рук и использовать антисептические средства.
С 10 июля белорусские граждане могут въехать на поезде в РФ только с отрицательным ПЦР-тестом, зарегистрированным с использованием мобильного приложения "Путешествую без CОVID-19".
В соответствии с постановлением Совмина № 401 прибывающие в Беларусь граждане государств – членов ЕАЭС (в том числе России), достигшие шестилетнего возраста, за исключением имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории Беларуси, также предъявляют отрицательный результат ПЦР-теста, зарегистрированный в приложении "Путешествую без CОVID-19".
Более подробную информацию о расписании движения данных поездов, правилах проезда и его стоимости можно узнать на сайте www.rw.by, в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", а также по телефону контакт-центра БЖД 105.
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С 17 июля белорусы смогут отправиться в Калининградскую область на поезде
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