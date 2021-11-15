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С 16 ноября в Беларуси подорожает автомобильное топливо

В Беларуси с 16 ноября повышаются цены на автомобильное топливо. Информация опубликована на сайте «Белнефтехима». 


Начиная с завтрашнего дня цена 1 л бензина на АЗС составит: АИ-92-К5-Евро – 2 рубля, АИ-95-К5-Евро – 2,10 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,32 рубля, ДТ – 2,10 рубля.

Изменение цен связано с продолжающимся ростом нефтяных котировок. Отмечается, что средняя котировка нефти в первой половине ноября 2021 года составила 83 доллара за 1 баррель и выросла к январю 2021 года на 52%, в то время как цены на автобензины и дизельное топливо с начала года увеличились на 15,7%.
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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