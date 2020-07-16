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С 16 июля в Гродно возобновились чартерные рейсы на популярные мировые курорты

Четверг. Погода летная. На взлетно-посадочную полосу Гродненского аэропорта после нескольких месяцев перерыва приземлится «Боинг 737-300» вместимостью 148 пассажиров. Новость и для авиаторов, и для пассажиров радостная – с 16 июля возобновляются чартерные рейсы в Анталию и Хургаду. 

Жанна и Егор Демидовы с малышками решили рискнуть и отдохнуть всей семьей на море

Гродненцы Егор и Жанна Демидовы решили рискнуть и погреться на солнечном берегу турецкого побережья с маленькими дочками: 

– Заболеть не боимся. Подхватить эту новую хворь можно где угодно. Поэтому надеемся на лучшее. Стараемся отдыхать на море каждый год. А вот из Гродненского аэропорта вылетаем впервые. Это очень удобно. Утром встали, и через 15 минут уже готовимся к полету. 


Заместитель начальника Гродненского филиала РУП по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения «Белаэронавигация» Роман Ялошевский впервые за долгие месяцы доволен происходящим:

– Гродненский аэропорт работает в штатном режиме. Мы не закрывались, не сокращали штат в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Безусловно, пассажиропоток и число взлетов и посадок сократились в разы. Очень рады возобновлению чартерных рейсов, к организации которых в свое время шли очень долго. 




В Гродненском аэропорту уже давно готовы принять намного больше путешественников, в том числе VIP-пассажиров.

– С прошлого года в Хургаду и Шарм-эль-Шейх летаем круглогодично, – добавляет диспетчер участка сервиса государственного предприятия «Белаэронавигация» аэропорт «Гродно» Ирина Лойко. – При этом и в летний, и в зимний периоды наблюдается стопроцентная загрузка. Рейсы очень востребованы. На сегодняшнем рейсе в Анталию по требованию турецкой стороны два ряда мест должны оставаться свободными. Как видите, вылетают семьями, с маленькими детьми. Насчитали 30 пассажиров до 12 лет. Люди говорят, что из Гродненского аэропорта лететь очень удобно. Зимой своих клиентов к нам привозили даже минские турфирмы. Получается дешевле, чем из Вильнюса, Каунаса или Варшавы.

Понятно, что общая цена зависит от «звездности» отеля, однако автобусы и авто с номерами других областей Беларуси на нашей стоянке не редкость. Возможностями безвизовой зоны пользуются пассажиры, следующие в страну с деловыми целями и транзитом, а также спортивные команды. 

Семья Гринкевичей из Гродно летит в Анталию уже не в первый раз
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Фото: Татьяна КОНДРАТЬЕВА
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