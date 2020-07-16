С 16 июля в Гродно возобновились чартерные рейсы на популярные мировые курорты

Жанна и Егор Демидовы с малышками решили рискнуть и отдохнуть всей семьей на море

Семья Гринкевичей из Гродно летит в Анталию уже не в первый раз

Гродненцы Егор и Жанна Демидовы решили рискнуть и погреться на солнечном берегу турецкого побережья с маленькими дочками:Заместитель начальника Гродненского филиала РУП по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения «Белаэронавигация» Роман Ялошевский впервые за долгие месяцы доволен происходящим:В Гродненском аэропорту уже давно готовы принять намного больше путешественников, в том числе VIP-пассажиров., – добавляет диспетчер участка сервиса государственного предприятия «Белаэронавигация» аэропорт «Гродно» Ирина Лойко.Понятно, что общая цена зависит от «звездности» отеля, однако автобусы и авто с номерами других областей Беларуси на нашей стоянке не редкость. Возможностями безвизовой зоны пользуются пассажиры, следующие в страну с деловыми целями и транзитом, а также спортивные команды.