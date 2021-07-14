С 15 июля будет курсировать регулярный трансфер для прибывающих транзитных пассажиров по маршруту Национальный аэропорт Минск – «Грин Парк отель». Об этом информирует пресс-служба аэропорта.
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Чтобы совершить поездку на трансфере, нужно обратиться в зону прилета напротив выходов 5-6. Туристам доступны варианты размещения на 6, 12 или 24 часа, а также ПЦР-тест на COVID-19 для проживающих и транзитных авиапассажиров.
Также для прибывших поздно ночью или рано утром пассажиров возможна дополнительная услуга по трансферу. Для этого нужно обратиться по телефонам: +375 (44) 564-01-01 или +375 (44) 564-60-00.
Подробнее об услуге можно узнать на сайте аэропорта.
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С 15 июля запускается регулярный трансфер из Национального аэропорта Минск в «Грин Парк отель»
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