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  2. С 15 февраля начинаются дополнительные каникулы у школьников. Но не у всех

С 15 февраля начинаются дополнительные каникулы у школьников. Но не у всех

Отдыхать с 15 по 21 февраля отправятся учащиеся 1-2-х классов, сообщает «Минск-Новости».


- Дополнительные зимние каникулы в третьей учебной четверти пройдут для ребят из первых и вторых классов с 15 по 21 февраля 2021 г. Отдыхать ребята будут неделю, - рассказали в комитете по образованию Мингорисполкома. 
Такая дополнительная передышка для самых младших учеников уже стала традиционной. Ребята только начинают привыкать к школьной жизни, им нужно больше отдыха.

А если у родителей нет возможности оставить ребенка дома, в школе будут организованы дежурные группы. Правда, питание в столовой будет платным, даже если ребенок имеет право на льготные завтраки и обеды. Группы будут работать с 8:00 до 18:00.

Фото: pixabay.com
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