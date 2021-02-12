Отдыхать с 15 по 21 февраля отправятся учащиеся 1-2-х классов, сообщает «Минск-Новости».
- Дополнительные зимние каникулы в третьей учебной четверти пройдут для ребят из первых и вторых классов с 15 по 21 февраля 2021 г. Отдыхать ребята будут неделю, - рассказали в комитете по образованию Мингорисполкома.
Такая дополнительная передышка для самых младших учеников уже стала традиционной. Ребята только начинают привыкать к школьной жизни, им нужно больше отдыха.
А если у родителей нет возможности оставить ребенка дома, в школе будут организованы дежурные группы. Правда, питание в столовой будет платным, даже если ребенок имеет право на льготные завтраки и обеды. Группы будут работать с 8:00 до 18:00.
Фото: pixabay.com
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С 15 февраля начинаются дополнительные каникулы у школьников. Но не у всех
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