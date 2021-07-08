С понедельника, 12 июля, приостанавливается выполнение рейсов по нескольким междугородным маршрутам. Такая информация размещена в Telegram-канале ГП «Минсктранса».
На время не будут выполняться следующие рейсы:
Из Минска в Могилев отправлением от автовокзала «Центральный» по пятницам, субботам и воскресеньям в 9:10 (от автовокзала «Восточный» – в 9:30), обратно из Могилева – в 17:35.
Также по выходным из Минска от автовокзала «Центральный» в 9:35 (от автовокзала «Восточный» – в 9:15) временно не будет выезжать автобус в Витебск, а из Витебска обратно – в 18:30.
Кроме того, автобусы не будут отправляться в Браслав от автовокзала «Центральный» по пятницам в 9:40, обратно из Браслава – в 14:40.
– Отменяются и рейсы Минск – Новополоцк отправлением от автовокзала «Центральный» по пятницам и воскресеньям в 12:10 (от автовокзала «Восточный» – в 11:50), обратно из Новополоцка – в 18:30; Минск – Лида отправлением от автовокзала «Центральный» ежедневно в 13:30 (от автовокзала «Восточный» – в 13:10), обратно из Лиды – в 18:20; Минск – Лида отправлением от автовокзала «Центральный» из Минска с понедельника по четверг в 8:20 (от автовокзала «Восточный» – в 8:00) и обратно из Лиды – в 13:00; Минск – Новогрудок отправлением от автовокзала «Центральный» с понедельника по четверг в 11:50 (от автовокзала «Восточный» – в 11:30), обратно из Новогрудка – в 18:20; Минск – санаторий «Радон», ежедневно курсирующий от автовокзала «Центральный» в 8:40 (от автовокзала «Восточный» – в 8:20) и обратно от санатория «Радон» – в 14:15, – уточняется в тексте сообщения.
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С 12 июля приостановят несколько междугородних рейсов из Минска и обратно
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