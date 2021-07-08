Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.59
EUR: 3.06
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. С 12 июля приостановят несколько междугородних рейсов из Минска и обратно

С 12 июля приостановят несколько междугородних рейсов из Минска и обратно

С понедельника, 12 июля, приостанавливается выполнение рейсов по нескольким междугородным маршрутам. Такая информация размещена в Telegram-канале ГП «Минсктранса».


На время не будут выполняться следующие рейсы:

Из Минска в Могилев отправлением от автовокзала «Центральный» по пятницам, субботам и воскресеньям в 9:10 (от автовокзала «Восточный» – в 9:30), обратно из Могилева – в 17:35.

Также по выходным из Минска от автовокзала «Центральный» в 9:35 (от автовокзала «Восточный» – в 9:15) временно не будет выезжать автобус в Витебск, а из Витебска обратно – в 18:30.

Кроме того, автобусы не будут отправляться в Браслав от автовокзала «Центральный» по пятницам в 9:40, обратно из Браслава – в 14:40.

– Отменяются и рейсы Минск – Новополоцк отправлением от автовокзала «Центральный» по пятницам и воскресеньям в 12:10 (от автовокзала «Восточный» – в 11:50), обратно из Новополоцка – в 18:30; Минск – Лида отправлением от автовокзала «Центральный» ежедневно в 13:30 (от автовокзала «Восточный» – в 13:10), обратно из Лиды – в 18:20; Минск – Лида отправлением от автовокзала «Центральный» из Минска с понедельника по четверг в 8:20 (от автовокзала «Восточный» – в 8:00) и обратно из Лиды – в 13:00; Минск – Новогрудок отправлением от автовокзала «Центральный» с понедельника по четверг в 11:50 (от автовокзала «Восточный» – в 11:30), обратно из Новогрудка – в 18:20; Минск – санаторий «Радон», ежедневно курсирующий от автовокзала «Центральный» в 8:40 (от автовокзала «Восточный» – в 8:20) и обратно от санатория «Радон» – в 14:15, – уточняется в тексте сообщения.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Сергей МИЦЕВИЧ
Версия для печати
Новости и статьи
Действительно ли опасны продукты с ГМО для организма? Объясняет нутрициолог
В Петрикове появился мурал службы спасения
Количество погибших в результате обрушения жилого дома во Флориде увеличилось до 60
Стало известно, где возобновили съемки сериала «Сваты»
Беларусь и Нигерия обсудили сотрудничество в нескольких сферах
В Беларуси совершенствуются правовые условия осуществления внешнеторговой деятельности
Противоэпидемические ограничения в Петербурге продлили до 16 августа
Беларусь и Турция обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в торгово-экономической сфере
Орда: свой рынок должен быть у наших производителей в приоритете, чтобы не создавался дефицит товаров
Элджей лишен водительских прав почти на два года
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
И врагов не надо
Могилевчанин украл чужие деньги и проиграл в казино
Иван Тихон станет капитаном нашей команды на Олимпийских играх в Токио
В Минске благоустроили более 500 придомовых территорий
В хетчбэк MINI установят двигатель V8 от BMW M3
Головченко: развитие Оршанского региона остается на постоянном контроле Правительства
Милиционеры спасли минчанина, который намеревался выпрыгнуть из окна
В Минске произошел пожар на территории предприятия
Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе – мае вырос на 11,3%
На Ямале обнаружен пропавший самолет
Талибы установили флаг на мосту, соединяющем Таджикистан и Афганистан
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Бей своих!
На Минщине благоустроили 32 рекреационные зоны у воды
В Ливане разбился учебный самолет – пилот и пассажиры погибли
С 12 июля приостановят несколько междугородних рейсов из Минска и обратно
ЦТ по всемирной истории прошло без нарушений
Мероприятия Олимпиады в столичном регионе Японии пройдут без местных зрителей
Министры энергетики Беларуси и России обсудили сотрудничество на встрече в Москве
В 2020 году жилфонд Минской области полностью перешел на раздельный сбор отходов
Могилевчанка украла породистую собаку и продала ее через интернет
Смотрите, кто в этом году поборется за победу в конкурсе «Властелин села»
Самурайский шутер и гонки по пустыне. Подборка игр, которые выйдут во второй половине года
мнение
Виктория КОХНО
Игра искусства
Посмотрели, как пункты вакцинации работают в крупных торговых центрах
Круглый стол в Доме Правительства: смогут ли предложенные новации в законодательстве примирить садоводов?
Сетка не выход. Как эксперты ищут способы, которые помогут снизить число ДТП с участием диких животных
Актер Игорь Верник попал в больницу
Вадим Елфимов: «Наша страна становится только сильнее. Запад обескуражен, разозлен»
Представительница Беларуси на «Евровидении-2019» Зина Куприянович будет учить музыке в своем новом проекте Bless
«Не помогут репетиторы и курсы, если нет желания». Абитуриенты-стобалльники рассказали, как удалось показать максимальный результат
Попали в топ. Лучший социальный ролик о вреде употребления наркотиков выбрали в Новополоцке
Мам, я сам VS, мне виднее. Должны ли родители влиять на выбор профессии?
С 12 июля отменяются автобусные рейсы по маршруту Минск – Санкт-Петербург
мнение
Михаил КУЧКО
«Который год нам нет житья от этих фрицев...»
Из повара – в бровисты: нашли молодых людей, которые кардинально поменяли профессию и не пожалели об этом
В Москве заблокировали свыше 800 сайтов, где продавали поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19
Травинка к травинке. Можно ли сегодня сдать лекарственное сырье и выручить за это деньги?
Авторы