С 12 июля приостановят несколько междугородних рейсов из Минска и обратно

На время не будут выполняться следующие рейсы:Из Минска в Могилев отправлением от автовокзала «Центральный» по пятницам, субботам и воскресеньям в 9:10 (от автовокзала «Восточный» – в 9:30), обратно из Могилева – в 17:35.Также по выходным из Минска от автовокзала «Центральный» в 9:35 (от автовокзала «Восточный» – в 9:15) временно не будет выезжать автобус в Витебск, а из Витебска обратно – в 18:30.Кроме того, автобусы не будут отправляться в Браслав от автовокзала «Центральный» по пятницам в 9:40, обратно из Браслава – в 14:40.– уточняется в тексте сообщения.