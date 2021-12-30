С 1 января в Беларуси подорожают некоторые марки сигарет

Так, Гродненская табачная фабрика "Неман" на 10–16 копеек увеличит цены на некоторые виды сигарет Pall Mall, Kent, Vogue, Rothmans."Табак-инвест" поднимет цены на 10–30 копеек на некоторые сигареты "Корона", "Форт", Monte Carlo, Camel, LD, Winston, MAC, Richmond, Kalipso, Sobranie.Компания "Интер Тобакко" на 5–44 копейки повысит цены на некоторые виды L&M, Red Bor, Dove, Bond Street.Из сигарет, ввозимых компанией "Беларусьторг", на 10–16 копеек подорожают некоторые виды Vogue, Kent, Pall Mall, Rothmans, Dunhill.Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.