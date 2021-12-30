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  2. С 1 января в Беларуси подорожают некоторые марки сигарет

С 1 января в Беларуси подорожают некоторые марки сигарет

 Об этом сообщает БЕЛТА.

Фото: pixabay.com

Так, Гродненская табачная фабрика "Неман" на 10–16 копеек увеличит цены на некоторые виды сигарет Pall Mall, Kent, Vogue, Rothmans.

"Табак-инвест" поднимет цены на 10–30 копеек на некоторые сигареты "Корона", "Форт", Monte Carlo, Camel, LD, Winston, MAC, Richmond, Kalipso, Sobranie.

Компания "Интер Тобакко" на 5–44 копейки повысит цены на некоторые виды L&M, Red Bor, Dove, Bond Street.

Из сигарет, ввозимых компанией "Беларусьторг", на 10–16 копеек подорожают некоторые виды Vogue, Kent, Pall Mall, Rothmans, Dunhill.

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.
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