С 1 января в Беларуси меняются подходы по налогообложению ИП

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Единый налог

Упрощенная система налогообложения

С 1 января будущего года возрастает размер ставок единого налога с индивидуальных предпринимателей и других физических лиц. Новые ставки применяются при исчислении суммы единого налога, срок уплаты которого наступает после 30 января 2022 года. Исчисление единого налога за январь будущего года осуществляется по старым ставкам единого налога.Физическим лицам – это плательщикам единого налога, представившим в декабре текущего года уведомления по единому налогу за февраль – декабрь 2022 года, нужно на основании извещений налогового органа произвести доплату единого налога по новым ставкам в сроки, указанные в данных извещениях.Индивидуальные предприниматели –это плательщики единого налога, вносят соответствующие изменения и (или) дополнения в налоговую декларацию (расчет) по единому налогу за первый квартал будущего года и в срок не позднее 31 января 2022 года представляют в налоговый орган.Для индивидуальных предпринимателей с 1 января 2022 года сокращается сфера применения единого налога с ИП и иных физических лиц. В частности, единый налог не применяется при реализации дополнительных жилищно-коммунальных услуг, дистанционной торговли товарами, деятельности пассажирского сухопутного и речного транспорта, общественного питания, розничной торговли автомототранспортными средствами.Индивидуальным предпринимателям, уплатившим за первый квартал будущего года (его часть) единый налог, в отношении видов деятельности, признаваемых объектом налогообложения единым налогом, предоставляется право перейти с 1 января 2022 года на иной порядок налогообложения (общий порядок налогообложения или упрощенную систему налогообложения).Индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти с 1 января 2022 года на применение УСН, должны не позднее 31 января 2022 года представить в налоговый орган уведомление о своем переходе.С 1 января будущего года не вправе применять упрощенную систему налогообложения индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги. За исключением туристической деятельности, деятельности в сфере здравоохранения, сухопутного транспорта, в области компьютерного программирования, услуг по общественному питанию.Индивидуальные предприниматели, которые с 1 января 2022 года не смогут применять УСН, должны с указанной даты уплачивать подоходный налог с физических лиц в отношении доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности. В то же время вместо уплаты подоходного налога отдельные категории таких ИП вправе применять систему уплаты единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физлиц (при соблюдении условий его применения, определенных в главе 3 Налогового кодекса).Более подробная информация размещена на сайте МНС в разделе "Разъяснения".