С 1 января в Беларуси изменятся предельные минимальные отпускные цены на алкоголь

На основании постановления МАРТ от 28 декабря 2020 г. № 85 «Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 2 октября 2017 г. № 52» предельная минимальная отпускная цена на этиловый ректифицированный спирт для пищевых целей с учетом акциза на условиях франко-отправления (без налога на добавленную стоимость) составит 74,43 рубля за декалитр безводного спирта.Цены на алкогольные напитки крепостью свыше 28%, производимые и/или реализуемые в Беларуси, за 0,5 л алкогольного напитка крепостью 40% составят: при отпускной цене на условиях франко-отправления (без налога на добавленную стоимость) – 5,05 рубля, а при розничной цене (с налогом на добавленную стоимость) – 6,68 рубля.