С 1 января 2022 года в Беларуси будет введен в действие новый общегосударственный классификатор

В соответствии с постановлением Государственного комитета по стандартизации от 14 октября 2021 года № 100 утвержден и с 1 января будущего года вводится в действие общегосударственный классификатор Беларуси ОКРБ 009-2021 "Классификатор стандартов". Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале.
Этот классификатор вводится с целью систематизации сведений о международных, межгосударственных и государственных стандартах и иных технических нормативных правовых актах и документах в области технормирования и стандартизации при предоставлении данных и распространении этих документов на национальном, межгосударственном и международном уровнях. В нем размещены обязательные для соблюдения технические требования, которые направлены на распределение технико-экономической и социальной информации.
Классификатор предназначен для систематизации информации при построении каталогов, указателей, выборочных перечней, библиографических материалов, формировании баз данных по международным, межгосударственным и государственным стандартам и прочим техническим нормативным правовым актам и документам в области технормирования и стандартизации.
Согласно принятому правовому акту общегосударственный классификатор Беларуси МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001-96 "Межгосударственный классификатор стандартов" отменяется с 1 января будущего года.
Постановление вступило в силу 21 ноября текущего года.
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