Совет Министров установил для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, базовую ставку в размере 195 рублей. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе Правительства.
Соответствующее решение закреплено постановлением Правительства от 18 ноября 2020 года № 659.
Республиканским органам госуправления, местным исполнительным и распорядительным органам, руководителям бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, поручено принять меры по реализации настоящего постановления.
Документ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Фото: архив БЕЛТА
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С 1 января 2021 года базовая ставка составит 195 рублей
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