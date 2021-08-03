С 1 сентября в школах Беларуси появятся руководители по военно-патриотическому воспитанию

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БЕЛТА

В документе сказано, что новая должность «Руководитель по военно-патриотическому воспитанию» вводится в учреждениях (за исключением начальных школ, вечерних школ, вспомогательных школ, специализированных лицеев) при наличии от 50 до 350 учащихся – 0,5 штатной единицы, 351 и более – 1 штатная единица, в кадетских училищах – 1 штатная единица.Постановление Министерства образования № 146 вступает в силу после официального опубликования.Ранее о таком нововведении заявлял министр образования Игорь Карпенко. По словам руководителя ведомства, всего в Беларуси появится около двух тысяч ставок для трудоустройства на эту должность. В свою очередь министр обороны Виктор Хренин подчеркнул, что «многие преподаватели допризывной подготовки в школе не имеют представления о воинской службе». В связи с этим планируется обучать и повышать квалификации таких преподавателей, привлекать кадровых военных к организации подготовки школьников.