Об этом сегодня сообщил журналистам председатель Верховного Суда Валентин Сукало после встречи с Президентом. Как пояснил Валентин Сукало, завершена цифровизация правосудия в 14 областных и Верховном Суде.
– Это достаточно трудоемкий, сложный процесс. Тем не менее нам удалось это поручение выполнить. Полная цифровизация современного правосудия выражается не только в аудио- и видеофиксации судебных процессов, но и в дальнейших возможностях.
К ним относится запуск единой автоматизированной информационной системы судов общей юрисдикции, которая позволит в режиме онлайн фиксировать ситуацию по конкретному делу в каждом районном суде, добавил председатель Верховного Суда.
Фото: БЕЛТА
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С 1 сентября суды начнут работу в цифровом формате
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