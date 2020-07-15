С 1 сентября отсортированный по разным контейнерам мусор запретят вывозить одним мусоровозом

Об этом на пресс-конференции сообщила директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич:

- Сейчас организован раздельный сбор таких материалов как картон и бумага, стекло, пластик. С 1 сентября в силу вступает технический кодекс установившейся практики «Правила обращения с коммунальными отходами». Он запрещает вывозить одним мусоровозом вторичные материальные ресурсы, которые собираются по разным контейнерам. Это правило является обязательным для исполнения всеми организациями, которые вывозят мусор. Мы вместе с природоохранными службами будем контролировать этот момент.

Наталья Гринцевич также отметила: за первое полугодие этого года по сравнению с первым полугодием прошлого года объем сбора вторичных материальных ресурсов увеличился на 6,5 процента.