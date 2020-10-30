С 1 ноября вступит в силу Договор о соцобеспечении между Беларусью и Молдовой

Документ регулирует назначения и выплаты пенсий, а также уплаты страховых взносов на государственное социальное (пенсионное) страхование. При этом пенсии военных и госслужащих положения Договора не охватывают.Страховые взносы будут выплачивать в соответствии с законодательством государства, где работают люди.Пенсии же назначат и выплатят с учетом принципа пропорциональности. А именно: за стаж после 31 декабря 1991 года будет отвечать государство, где человек работал. А пенсию за стаж в период до этой даты будет выплачивать страна, где проживает обратившийся за пенсией человек. При этом если стажа на территории одного государства будет не хватать для определения права на трудовую пенсию, учтут и данные из другой страны.Уточняется, что пенсии, назначенные до вступления в силу Договора, пересмотру по новым нормам не подлежат. Исключение – случаи, когда при назначении пенсии не был учтен стаж, приобретенный на территории другого государства.– отметили в Минтруда.Беларусь заключила 12 договоров в области социального (пенсионного) обеспечения с другими странами.