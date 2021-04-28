Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.56
EUR: 3.09
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. С 1 мая повысятся размеры пособий семьям, которые воспитывают детей

С 1 мая повысятся размеры пособий семьям, которые воспитывают детей

Это произойдет в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума (БПМ). Новость о пересмотре размеров государственных пособий семьям, воспитывающим детей, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.


Напомним, БПМ в среднем на душу населения с 1 мая будет установлен в размере 273,27 рубля. Это на 4% выше предыдущего норматива. Вместе с ростом показателя БПМ увеличиваются и размеры детских пособий.

Теперь подробности. Пособие для женщин, которые стали на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, будет выплачиваться единовременно в размере 273,27 рубля. При рождении первого ребенка единовременное пособие теперь составит 2732,70 рубля, второго и последующих – 3825,78 рубля.

При этом отмечается, что ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет установлено в размере 136,64 рубля.

Изменения ждут и ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством. Оно составит: на ребенка-инвалида – 191,29 рубля, не имеющих инвалидности – 136,64 рубля. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет будет выплачиваться в размере 273,27 рубля (с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 3 лет) и 327,92 рубля (с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку 3 лет). Что касается пособия на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, оно составит 191,29 рубля.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: САЗОНОВ Андрей
Версия для печати
Новости и статьи
В Минске экологи проводят рейды по местам несанкционированной торговли первоцветами
Минская ГАИ проверила, уступают ли дорогу «скорой»
Представители Казахстана планируют принять участие в ХХХ Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске»
Беларусь готова поставлять сельскохозяйственную, пассажирскую и коммунальную технику в Ширакскую область Армении
Посол Беларуси обсудил с представителем британского МИД международное сотрудничество по охране окружающей среды и борьбе с изменениями климата
Зенкович пытался заинтересовать военных деньгами – ОНТ
Умер участник первого полета на Луну Майкл Коллинз
Дорожную разметку в Минске в ночь на 29 апреля будут наносить на 14 участках
Савиных: "коллективный Запад" пытается навязать Беларуси собственную социальную модель
Источник: Юрий Зенкович наверняка завербован американскими спецслужбами
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Оскар и Виктор
На ОНТ показали одну из первых встреч организаторов вооруженного мятежа в Беларуси
Президент Молдовы подписала указ о досрочном роспуске парламента
Центральная программная платформа для E-Health будет учитывать потребности других ведомств - Пиневич
Иммунолог выделил группу людей, у которой могут не выработаться антитела после вакцинации от COVID-19
Пандемию COVID-19 связали с замедлением таяния снегов в Гималаях
Спасатели сняли мужчину с ограждения балкона седьмого этажа в Солигорске
В соцсети "ВКонтакте" появилась новая функция
Головченко обсудил с Мишустиным актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества
Ирина Довгало: за безопасность надо платить, а за ее отсутствие – расплачиваться
В Могилеве 1 мая можно будет бесплатно прокатиться на аттракционах
мнение
Вадим ГИГИН
Дело не только в памяти
Алейник встретился с послом ЕС в Беларуси
Белорусские продукты питания представлены на выставке Uzfood в Узбекистане
Женское лицо Победы. В музее ВОВ прошел круглый стол о роли женщин на войне
Пьяная молодежь осквернила монумент на площади Победы
Врач назвал самые опасные бытовые приборы
Десятки генералов и тысячи офицеров призывают руководство Франции остановить развал страны
СК завершил расследование уголовного дела в отношении Тихановского и Статкевича
Итоги акции «Чистый водоем – 2021»: с береговой линии вывезено более 880 кубометров мусора
Институт инклюзивного образования БГПУ празднует 45-летний юбилей
«Белавиа» с 2 мая возобновляет рейсы в Будапешт
мнение
Владимир ВОЛЧКОВ
Стабильность превыше всего
Звезда «Игры престолов» Натали Дормер впервые стала мамой
Муж – дояр, жена – растит телят. На ферме в Кировском районе трудится семейный подряд Кукобако
Переход на новый уровень цифрового взаимодействия государства, граждан и бизнеса – в Минске начал работу Международный форум #GBC
В транспортно-логистическом центре «Минск-Белтаможсервис-2» прошли тактико-специальные учения
Еженедельные экспортные торги полуфабрикатом «вет-блю» будут проходить на БУТБ
В Витебском районе задержали серийных дачных воров
Гомельский медицинский университет активно подключился к Европейской неделе иммунизации
С 1 мая повысятся размеры пособий семьям, которые воспитывают детей
Саснович проиграла Зигемунд на теннисном турнире в Испании
Умерла актриса Нинель Терновская
мнение
Елена ЯСКО
Лес рубят — дураки кричат
В Гомеле при разбирательстве в конфликте на сотрудника группы задержания Департамента охраны МВД напал нетрезвый юноша
В Солигорске сын хотел поджечь мать
В Telegram появится новая функция
Авторы
СКАНИРУЙТЕ