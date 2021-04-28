С 1 мая повысятся размеры пособий семьям, которые воспитывают детей

Напомним, БПМ в среднем на душу населения с 1 мая будет установлен в размере 273,27 рубля. Это на 4% выше предыдущего норматива. Вместе с ростом показателя БПМ увеличиваются и размеры детских пособий.Теперь подробности. Пособие для женщин, которые стали на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, будет выплачиваться единовременно в размере 273,27 рубля. При рождении первого ребенка единовременное пособие теперь составит 2732,70 рубля, второго и последующих – 3825,78 рубля.При этом отмечается, что ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет установлено в размере 136,64 рубля.Изменения ждут и ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством. Оно составит: на ребенка-инвалида – 191,29 рубля, не имеющих инвалидности – 136,64 рубля. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет будет выплачиваться в размере 273,27 рубля (с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 3 лет) и 327,92 рубля (с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку 3 лет). Что касается пособия на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, оно составит 191,29 рубля.